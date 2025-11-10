Κοντά στη δημιουργία νέου κόμματος βρίσκεται ο Αντώνης Σαμαράς, σύμφωνα με όσα είπε ο ο καθηγητής Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Μελέτης Μελετόπουλος.

Μιλώντας στον Alpha 98.9, ο καθηγητής είπε πως έχει συνομιλήσει με τον πρώην πρωθυπουργό και εκτίμησε πως ο Αντώνης Σαμαράς θα ιδρύσει νέο κόμμα σύντομα, ακόμα και μέχρι το τέλος του έτους.

«Κατά πάσα πιθανότητα, αν και ο μόνος που μπορεί να απαντήσει είναι ο ίδιος. Η εκτίμησή μου είναι πως θα προχωρήσει και αρκετά σύντομα, νομίζω πως μέχρι το τέλος του χρόνου θα υπάρχει κάποια πρωτοβουλία. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα αργήσει», είπε ο κ. Μελετόπουλος, όταν ρωτήθηκε σχετικά με το εάν ο πρώην πρωθυπουργός θα ιδρύσει νέο κόμμα.

«Φτιάξαμε μια διακήρυξη που ζητούσαμε να γίνει στην Ελλάδα μια νέα πολιτική κίνηση με αξιώσεις διακυβέρνησης και πρόσωπα που μπορούν να κυβερνήσουν, όχι ένα κόμμα διαμαρτυρίας ακόμη», είπε και πρόσθεσε πως έγιναν πολλές συζητήσεις και με τον ίδιο τον Αντώνη Σαμαρά και με συνεργάτες του και, όπως είπε ο καθηγητής, φαίνεται πως ο πρώην πρωθυπουργός σταθμίζει τις επιλογές του.

Η «κίνηση των 91» αυτοπροσδιορίζεται ως όμιλος προβληματισμού για την κατάσταση της ελληνικής πολιτικής σκηνής, της οικονομίας και των γεωπολιτικών εξελίξεων.