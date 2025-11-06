Την Τετάρτη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τους Αμερικανούς υπουργούς Ενέργειας και Εσωτερικών, ενώ συμμετείχε και η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Στη συνάντηση, επίσης, συμμετείχε ο… σκύλος Πίνατ, που είχε, μάλιστα, πρωταγωνιστικό ρόλο, όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες που επέλεξε να αναρτήσει ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών, Νταγκ Μπέργκαμ.

Στις φωτογραφίες που ανέβασε ο υπουργός στα social media φαίνονται στιγμιότυπα από τη συνάντηση, ενώ μία είναι αφιερωμένη στον σκύλο του Μεγάρου Μαξίμου, ο οποίος έχει ξαπλώσει στο πάτωμα και παίζει με το παιχνίδι του. Ο Νταγκ Μπέργκαμ, μάλιστα, καταγράφηκε καθώς έσκυβε για να χαϊδέψει τον… απασχολημένο Πίνατ.

Great meeting with @USAmbassadorGR, @SecretaryWright and @PrimeMinisterGR discussing how we can supply Greece with American LNG, boosting both of our economies and enhancing our national security! 🇺🇸🤝🇬🇷 pic.twitter.com/Z4A71B7VNY — Secretary Doug Burgum (@SecretaryBurgum) November 5, 2025

«Εξαιρετική συνάντηση με την πρέσβη των ΗΠΑ, τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ και τον Έλληνα πρωθυπουργό για να συζητήσουμε πώς μπορούμε να προμηθεύσουμε την Ελλάδα με αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο, ενισχύοντας τόσο τις οικονομίες μας όσο και την εθνική μας ασφάλεια!», έγραψε σε ανάρτησή του ο Μπέργκαμ.

«Ο Πίνατ στην 4η φωτογραφία φαίνεται να λατρεύει τα χάδια και τις συζητήσεις», σχολίασε κάποιος κάτω από την ανάρτηση.