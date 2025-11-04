Δεν μπορούμε να φέρνουμε τους υπουργούς προ τετελεσμένων για ένα τόσο σοβαρό θέμα, τόνισε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, αναφερόμενος στις εξελίξεις στα ΕΛΤΑ λίγο πριν από την έκτακτη συνεδρίαση των Διαρκών Επιτροπών της Βουλής.

«Μια προφανώς ορθολογική όπως και αναπόφευκτη απόφαση αναδιάρθρωσης εφαρμόστηκε με το χειρότερο δυνατό τρόπο», τόνισε, μιλώντας στην ΕΡΤ, επισημαίνοντας ότι είναι παράνομο να υπάρχει κρατική ενίσχυση από τον προϋπολογισμό, καθώς απαγορεύεται από τους κανόνες ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Η διοίκηση των ΕΛΤΑ θα μπορούσε να έχει εκπονήσει πριν από πολλούς μήνες σχέδιο και να το έχει ανακοινώσει με σαφές χρονοδιάγραμμα ώστε να έχουν προετοιμαστεί οι τοπικές κοινωνίες και να το γνωρίζουν οι βουλευτές. Εγώ είμαι Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και δεν το ήξερα, άρα δεν το ήξερε κανένας», ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης, συμπληρώνοντας:

«Η Δημοκρατία μας παραμένει Κοινοβουλευτική, δεν μπορεί μια τόσο σοβαρή υπόθεση να μην έχει περάσει από την Κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Το ότι δεν το ήξεραν οι βουλευτές είναι σοβαρό θεσμικό πρόβλημα. Το σχέδιο δεν μπορεί να εφαρμοστεί εάν πρώτα δεν υπάρχει ο κατάλληλος Δημόσιος και Κοινοβουλευτικός διάλογος».