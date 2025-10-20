«Υπάρχουν πράγματα που είναι ιερά, υπήρχαν πολύ πριν από εμάς και θα υπάρχουν και μετά από εμάς. Οφείλουμε να τα διαχειριστούμε με σεβασμό στην παράδοση και δεν υπάρχει λόγος να τσακωθούμε και να μαλώσουμε για τα σημαντικά πράγματα που αφορούν το έθνος μας», είπε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και σχετικά με τη νέα τροπολογία που θα κατατεθεί την Τρίτη στη Βουλή.

Ο ίδιος μιλώντας τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου στο OPEN, ανέφερε: «Σχετικά με το ζήτημα της συγκεκριμένης πλατείας, με το ζήτημα των ονομάτων των νεκρών των Τεμπών που έχουν γραφτεί εκεί και τιμώνται από όλο τον κόσμο καλώς υπάρχουν. Δεν πάει κανείς να τα σβήσει αυτά. Γιατί ανοίγουμε πολέμους και συζητήσεις και διαμάχες;».

«Αυτό που δεν πρέπει να γίνεται εκεί, είναι μια σειρά δραστηριοτήτων οι οποίες προσβάλλουν το ίδιο το μνημείο».

«Η κυβέρνηση έχει κάποιο κομματικό όφελος και το κάνει αυτό; Υπάρχει κάποιος κομματικός σκοπός; Ο κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να έχει την άποψή του. Όλα αυτά, είναι στη Δημοκρατία μας δεδομένα. Δεν υπάρχει κάποιο όφελος από όλο αυτό».

Στη συνέχεια, όπως σημείωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης: «Αυτό που έχει νόημα σε όλα αυτά, είναι η νομοθέτηση, η οποία θέλει να περιγράψει ότι εκεί πέρα υπάρχει ένας χώρος που είναι ιερός, είναι κοινός χώρος για όλους μας, χώρος σεβασμού».

«Δεν αφορά τα Τέμπη αυτή η ιστορία»

«Δεν αναφέρομαι στο θέμα των Τεμπών, δεν αφορά τα Τέμπη αυτή η ιστορία. Αυτό είναι ένα νωπό ζήτημα, είναι ένα ζήτημα που αφορά όχι απλά τους νεκρούς και του συγγενείς τους, όχι απλά τον πόνο των ανθρώπων αυτών, αλλά τον πόνο όλων μας. Δεν σχετίζεται με τα Τέμπη αυτή η ιστορία, σχετίζεται με τη συνολική διευθέτηση και την τάξη που πρέπει να υπάρχει σε έναν χώρο ο οποίος είναι αφιερωμένος σε ένα ζήτημα που λέγεται Μνημείο των Πεσόντων. (…) Τώρα είναι μια ευκαιρία να υπάρξει μια τάξη νομοθετική, να παραλάβει τον χώρο ο στρατός για την ευταξία, τον καλλωπισμό, την καθαριότητα».

Ο ίδιος, είπε ότι «το σημείο εκεί (σ.σ. το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη) έχει αναδειχθεί σε έναν χώρο προσκυνήματος κατά κάποιο τρόπο. Όχι μόνο δεν με ενοχλεί αυτό, αλλά το θεωρώ και απόλυτα λογικό να πηγαίνουν οι άνθρωποι και να προσκυνούν εκεί».

Τέλος, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, επισήμανε: «Αυτό το οποίο με ενοχλεί είναι το γεγονός ότι για δεκαετίες τώρα, στον συγκεκριμένο χώρο έχουν γίνει διάφορα, έχει σκάσει μέχρι και βόμβα. Άρα αυτό το οποίο οφείλουμε να κάνουμε είναι αυτό που κάνουν όλες οι χώρες, όλα τα έθνη. Δεν υπάρχει σε κάθε χώρα ένα μνημείο το οποίο όλοι σέβονται και είναι πάνω από όλους, ανεξαρτήτως ιδεολογικής πολιτικής; Αυτό πρέπει να κάνουμε, να το διατηρήσουμε με ατομική και εθνική μας ευθύνη».