Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στην τροπολογία που θα κατατεθεί την ερχόμενη Τρίτη στη Βουλή και αφορά το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Όπως τόνισε, με την εφαρμογή της τροπολογίας απαγορεύονται πλέον οποιεσδήποτε διαμαρτυρίες, πανό ή συγκεντρώσεις στο χώρο γύρω από το μνημείο, εξασφαλίζοντας την προστασία και τον σεβασμό προς τον χώρο τιμής των ηρώων.

«Η πρώτη μέρα της απεργίας πείνας (σ.σ. του Π. Ρούτσι) ήταν Κυριακή. Την επόμενη ημέρα σε ενημέρωση πολιτικών συντακτών είπα το αυτονόητο κι εγώ ως πατέρας και ως άνθρωπος: Ότι στέκομαι στο πλευρό του ανθρώπου αυτού. Βέβαια, ταυτόχρονα, δεν μπορούσαμε- και για εμένα ευτυχώς που δεν μπορούμε- να παρέμβουμε στη δικαιοσύνη και να υποδείξουμε ποια θα έπρεπε να είναι η απόφαση. Θεωρώ, ότι δεν πρέπει ούτε σχολιαστικά να παίρνουμε θέση όταν έχουμε κάποιες θέσεις. Πιστεύω ότι οι θέσεις αυτές είναι πάρα πολύ προσωρινές και εφήμερες, δεν πιστεύω ότι είμαστε για πάντα. Και όσοι πιστεύουν ότι είναι για πάντα κάνουν πολύ μεγάλα λάθη στην πολιτική. Θα είμαστε όσο θέλουν οι πολίτες» είπε αρχικά ο Παύλος Μαρινάκης στη συνέντευξή του στην εκπομπή του MEGA «Χαμογέλα και πάλι».

Στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρόσθεσε: «Η τροπολογία αυτή δεν είναι εκδικητική, δεν είναι διχαστική και θεωρώ, ότι θα έπρεπε να μην είναι και απαραίτητη. Δηλαδή, θα έπρεπε ένας άγραφος νόμος να προστατεύει το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Γιατί; Τι συμβολίζει αυτό το ιερό μνημείο; Συμβολίζει τον αγώνα όλων όσοι έδωσαν τη ζωή τους, ούτε είναι Νεοδημοκράτες, ούτε είναι στο ΠΑΣΟΚ, ούτε είναι στον ΣΥΡΙΖΑ, είναι άνθρωποι οι οποίοι θυσιάστηκαν πολλά χρόνια πριν για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι. Θεωρώ ότι το μεγαλύτερο λάθος που μπορούμε να κάνουμε όλοι μας, είτε είμαστε στην κυβέρνηση είτε είμαστε στην αντιπολίτευση είτε είμαστε δημοσιογράφοι είτε οτιδήποτε, είναι να βάζουμε στο ζύγι δύο ιερές έννοιες».

«Είναι ό,τι πιο ιερό υπάρχει, η θυσία για την πατρίδα και βέβαια είναι ιερό το δικαίωμα ενός πατέρα, μίας μάνας, ενός συγγενή, ενός φίλου, να θρηνήσει το παιδί του, τον φίλο του, τον άνθρωπό του. Άρα, είναι λάθος να λέμε «ή το ένα ή το άλλο».

Οι πολίτες που μας βλέπουν δεν θέλουν να χωριστούν σε βόρειους- νότιους, ολυμπιακούς- παναθηναϊκούς ή σε άσπρο-μαύρο. Η κοινωνία δεν είναι εκεί και δεν πρέπει και εμείς να συμβάλλουμε σε αυτή τη διαδικασία. Η τροπολογία τι θα λέει; Ότι στο μνημείο αυτό, όπως συμβαίνει σε πολλά, σε όλα τα πολιτισμένα κράτη, στη Γαλλία, στην Ιταλία, στις ΗΠΑ, στο μνημείο αυτό και σε ένα συγκεκριμένο χώρο γύρω από το μνημείο δεν θα επιτρέπεται καμία διαμαρτυρία, διαδήλωση, πανό, γκράφιτι, οτιδήποτε. Η προστασία του μνημείου αυτού, δηλαδή η επιβολή της τάξης θα είναι από την ελληνική αστυνομία. Όχι από τον στρατό. Δεν θα κατέβει ο στρατός στο Σύνταγμα και η ανάδειξη, η συντήρηση του μνημείου θα είναι αρμοδιότητα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Αυτά θα εκτεθούν όλα αναλυτικά από την τροπολογία» εξήγησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Μόλις ψηφιστεί αυτή η τροπολογία για τα τετραγωνικά μέτρα που θα ορίζει η τροπολογία, τα οποία θα προκύπτουν από όλα όσα ισχύουν για το συγκεκριμένο μνημείο, στο συγκεκριμένο σημείο που θα ρυθμίζεται από την τροπολογία δεν θα επιτρέπεται τίποτα ούτε διαμαρτυρία, ούτε γκράφιτι, ούτε πανό, ούτε διαδήλωση είτε είναι από μια αριστερή οργάνωση είτε είναι από μια κεντροδεξιά οργάνωση» συμπλήρωσε.

Επιπλέον ο κ. Μαρινάκης σημείωσε «ο πρωθυπουργός έσκυψε με σεβασμό σε παιδιά τα οποία σκοτώθηκαν σε ένα τραγικό δυστύχημα. Δεν σημαίνει ότι «αγνόησε» το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Είναι λάθος αυτός ο συνειρμός. Είναι λάθος να μπαίνουμε στην διαδικασία του διχασμού. Επιμένω λοιπόν και λέω ότι το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη είναι υπεράνω οποιασδήποτε διαμαρτυρίας. Και είναι αναγκαία αυτή η τροπολογία. Θα μετρηθούν όλα τα κόμματα, όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Δεν σημαίνει ότι όποιος ψηφίσει το σεβασμό στους ήρωες του έθνους, που αργήσαμε εγώ θα πω ως κράτος, να κάνουμε τα αυτονόητα, ότι είναι κατά ενός πατέρα που βιώνει τον απόλυτο πόνο. Το αντίθετο, μπορείς να στηρίζεις και το ένα αυτονόητο και το άλλο».