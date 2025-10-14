Δριμεία κριτική στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που αφορά, μεταξύ άλλων, τη θέσπιση έως 13 ωρών εργασίας, άσκησε από το βήμα της Βουλής, ο Νίκος Ανδρουλάκης, αναφέροντας πως αφαιρεί δικαιώματα από τους εργαζόμενους με την επιβολή ευελιξίας στο ωράριο εργασίας, ενώ «προστατεύει» την εργοδοτική διαπραγματευτική θέση.

Ταυτόχρονα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχολίασε έντονα τα όσα διαμείβονται στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου υπογράμμισε ότι επιχειρείται συγκάλυψη και πως η ΝΔ θα μπει στο χρονοντούλαπο της ιστορίας με τη νίκη της δημοκρατικής παράταξης στις επόμενες εκλογές.

«Το 13ωρο δεν ήρθε από το πουθενά. Είναι ο επόμενος κρίκος στην αλυσίδα μιας μεθοδικής αποδόμησης των εργασιακών δικαιωμάτων», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης και πρόσθεσε ότι «σιγά-σιγά, ξηλώνετε το πουλόβερ της προστασίας της εργασίας, νήμα-νήμα, διάταξη-διάταξη.Το ίδιο κάνατε με:

* Την κατάργηση του βάσιμου λόγου απόλυσης και τη δυνατότητα των εργαζομένων να προσφεύγουν μονομερώς στη διαιτησία.



* Την αντικατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων με ατομικές συμφωνίες,



* Τις κατά παραγγελία συμβάσεις εργασίας, με τις οποίες ο εργαζόμενος τίθεται σε εργασιακή ετοιμότητα για όποτε και όσο τον χρειάζεται η επιχείρηση».

Συμπλήρωσε πως «το 13ωρο είναι απλώς η κορυφή του παγόβουνου, καθώς από κάτω υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα αποδυνάμωσης των θεσμών της εργασίας, με αποτέλεσμα οι Έλληνες εργαζόμενοι να εργάζονται τις περισσότερες ώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά έχουν τη δεύτερη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στους 27, ενώ τα πραγματικά τους εισοδήματα βρίσκονται σε διαρκή απόκλιση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής τόνισε πως επί ημερών της Νέας Δημοκρατίας συντελείται μια τεράστια αναδιανομή πλούτου κι αυτό «είναι προϊόν πολιτικών επιλογών, που σχετίζονται με την αδύναμη διαπραγματευτική ισχύ του κόσμου της εργασίας… κι έτσι είμαστε ουραγοί στην παραγωγικότητα της εργασίας, με ένα εργατικό δυναμικό που δεν διαθέτει τις απαιτούμενες δεξιότητες σε ένα τεχνολογικό περιβάλλον που μεταβάλλεται ραγδαία», όπως ανέφερε

«Νέο κοινωνικό συμβόλαιο»

Υπογράμμισε πως το ΠΑΣΟΚ προτείνει ένα «νέο κοινωνικό συμβόλαιο» επισημαίνοντας παράλληλα «έναν αδιόρατο κίνδυνο. Η μεγάλη κρίση που βιώσαμε την περασμένη δεκαετία, έχει αφήσει μια εξαιρετικά αρνητική κληρονομιά, πέρα από τους οικονομικούς και κοινωνικούς δείκτες. Έχει παγιωθεί μια Ελλάδα χαμηλής αυτοπεποίθησης, χωρίς υψηλούς στόχους σύγκλισης όπως στο παρελθόν», όπως είπε.

Επανέλαβε τη δέσμη πέντε εθνικών στόχων σύγκλισης με την Ευρώπη, που πρότεινε στη ΔΕΘ, ένας εκ των οποίων είναι η αξιοπρεπής εργασία για όλους και η δικαιότερη κατανομή του πλούτου.

«Φέρνουμε συγκεκριμένη, σοσιαλδημοκρατική και δίκαιη πρόταση. Και στη ΔΕΘ και με τη σημερινή μας τροπολογία δεσμευόμαστε για:



1. Επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και του προσδιορισμού του κατώτατου μισθού από τους κοινωνικούς εταίρους.