Ένα νέο κόμμα υπό τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, θα αντλήσει δυνάμεις από τις υπάρχουσες «δεξαμενές» του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς, της Πλεύσης Ελευθερίας και άλλων κομμάτων, όπως προκύπτει από τη νέα δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της εφημερίδας «Political», η οποία διενεργήθηκε από 1 έως 8 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τα σχετικά ευρήματα, περίπου ένας στους πέντε ερωτηθέντες απαντά ότι θα ψήφιζε ένα νέο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα.

Στον απόηχο της απόφασης του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα να παραιτηθεί από τη βουλευτική έδρα που κατείχε με τον ΣΥΡΙΖΑ, το 47% τη χαρακτηρίζει «πολύ σωστή/μάλλον σωστή», το 28% «πολύ λανθασμένη/μάλλον λανθασμένη», ενώ ποσοστό 25% απαντά «δεν ξέρω/δεν απαντώ».

Στην ερώτηση «αν ο Αλ. Τσίπρας δημιουργούσε ένα νέο πολιτικό κόμμα, πόσο πιθανό θα ήταν να το ψηφίσετε;», τα ποσοστά των απαντήσεων κινούνται περίπου στα όρια εκείνων που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν ο ίδιος αποφάσισε να παραιτηθεί μετά τις αλλεπάλληλες ήττες από τον Κ. Μητσοτάκη και να δρομολογήσει τη διαδοχή του. Συγκεκριμένα, το 80% των ερωτηθέντων απαντά «σίγουρα/μάλλον δεν θα το ψήφιζα», το 16% ότι «σίγουρα/μάλλον θα το ψήφιζα» και ένα 4% «δεν ξέρω/δεν απαντώ».

Στην ερώτηση «αν δημιουργηθεί νέο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, ποιο από τα σημερινά κόμματα πιστεύετε ότι θα επηρεαστεί περισσότερο εκλογικά; (μέχρι 3 επιλογές)», το 32% απαντά ο ΣΥΡΙΖΑ, το 22% η Νέα Αριστερά, το 17% το ΠΑΣΟΚ, το 11% η Πλεύση Ελευθερίας, το 10% το Κίνημα Δημοκρατίας, το 5% η ΝΔ, το 2% άλλο και το 1% κανένα.

Εντωμεταξύ, στην ερώτηση «αν η κ. Καρυστιανού αποφασίσει να ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική, ποια από τις παρακάτω επιλογές θεωρείτε καταλληλότερη;», το 67% απαντά «να μην ασχοληθεί με την πολιτική», έναντι 18% που απαντά «να ιδρύσει δικό της πολιτικό φορέα», 9% που θεωρεί ότι θα πρέπει να συνεργαστεί με κάποιο από τα υπάρχοντα κόμματα και 6% που απαντά «δεν ξέρω/δεν απαντώ».

Πρώτος στην εμπιστοσύνη ο Μητσοτάκης

Από τα ευρήματα της δημοσκόπησης προκύπτει αύξηση των ποσοστών της ΝΔ κατά περίπου 1,5% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, γεγονός που αποδίδεται στο γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει αρχίσει να επικοινωνεί τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Επίσης, η «ψαλίδα» ανάμεσα στη ΝΔ και στο ΠΑΣΟΚ παραμένει πολύ μεγάλη και κυμαίνεται στις 13 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ σταθερή είναι και η εμπιστοσύνη για τη διακυβέρνηση της χώρας από τον Κ. Μητσοτάκη.

Ειδικότερα, στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ εξασφαλίζει ποσοστό 25,3%, έναντι 12,3% του ΠΑΣΟΚ, 6,6% της Ελληνικής Λύσης, 5,5% της Πλεύσης Ελευθερίας, 5,2% του ΚΚΕ, 4,2% του ΜέΡΑ25, 3,9% του Κινήματος Δημοκρατίας, 3,7% της Φωνής Λογικής, 3,2% του ΣΥΡΙΖΑ, 1,4% της Νέας Αριστεράς, 1,2% της Νίκης, ενώ 8,6% των ερωτηθέντων απαντά «άλλο» και 18,9% ότι δεν έχει αποφασίσει. Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ εξασφαλίζει 31,5%, το ΠΑΣΟΚ 15,3%, η Ελληνική Λύση 8,2%, η Πλεύση Ελευθερίας 6,9%, το ΚΚΕ 6,5%, το ΜέΡΑ25 5,8%, το Κίνημα Δημοκρατίας 4,8%, η Φωνή Λογικής 4,6%, ο ΣΥΡΙΖΑ 4%, η Νέα Αριστερά 1,8%, η Νίκη 1,5%, ενώ ποσοστό 9,1% απαντά «άλλο».

Στην ερώτηση «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας», το 33,6% απαντά «κανέναν».

Ο πρωθυπουργός έρχεται πρώτος μεταξύ των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών με ποσοστό 29,4% και ακολουθούν οι Νίκος Ανδρουλάκης με 8,3%, Ζωή Κωνσταντοπούλου με 6,3%, Κυριάκος Βελόπουλος με 5,2%, Δημήτρης Κουτσούμπας με 5,1%, Στέφανος Κασσελάκης με 4,1%, Σωκράτης Φάμελλος με 3%, Αφροδίτη Λατινοπούλου με 2%, Αλέξης Χαρίτσης με 1,2%, Δημήτρης Νατσιός με 1,1%, ενώ 0,17% απαντά «δεν ξέρω/δεν απαντώ».

«Ισοπαλία» αυτοδυναμίας με κυβέρνηση συνεργασίας

Στη δημοσκόπηση δίνεται επίσης απάντηση στα σενάρια περί αλλαγής ηγεσίας στη ΝΔ, με ποσοστό 93% να απαντά ότι η κυβερνητική παράταξη πρέπει να συνεχίσει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές, έναντι μόλις 7% που απαντά «με άλλον».

Παράλληλα, στην ερώτηση «κατά την άποψή σας, ποιο μοντέλο διακυβέρνησης είναι καταλληλότερο για τη χώρα μας;», οι απαντήσεις δίνουν ισόποσα ποσοστά με το 42% να τάσσεται υπέρ κυβέρνησης συνεργασίας, το 42% να είναι υπέρ μιας αυτοδύναμης κυβέρνησης, το 14% υπέρ άλλου μοντέλου διακυβέρνησης και 2% «δεν ξέρω/δεν απαντώ».

Στην ερώτηση «αν την επόμενη Κυριακή διεξάγονταν εκλογές και η ΝΔ αναδεικνυόταν πρώτο κόμμα χωρίς να επιτυγχάνει αυτοδυναμία, με ποιο κόμμα θα προτιμούσατε να συνεργαστεί για τον σχηματισμό κυβέρνησης;», το 18% απαντά με το ΠΑΣΟΚ, το 7% με τη Φωνή Λογικής, το 6% με την Ελληνική Λύση, το 3% με την Πλεύση Ελευθερίας, το 3% με το ΚΚΕ, το 2% με το Κίνημα Δημοκρατίας, «άλλο» απαντά ένα 2%, με τον ΣΥΡΙΖΑ 1%, με το ΜέΡΑ25 1%, με τη Νίκη 1%, με τη Νέα Αριστερά 1%, ενώ το 55% ζήτησε να οδηγηθούμε ξανά σε εκλογές.

Στην ερώτηση «με ποια από τις παρακάτω θέσεις δείχνετε να συμφωνείτε περισσότερο;», το 51% των ερωτηθέντων απαντά ότι προτιμά η επόμενη εθνική αναμέτρηση να γίνει άμεσα, έναντι 47% που θεωρεί ότι εκλογές θα πρέπει να γίνουν στη λήξη της τετραετίας, ενώ «δεν ξέρω/δεν απαντώ» ένα 2%.