Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, τοποθετήθηκε σήμερα για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα, την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι.

Αναφερόμενος στον πρώην πρωθυπουργό, ο Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο OPEN, ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν θα κριθεί με βάση τη σύγκριση που θα κάνει ο κόσμος για ΝΔ και Αλέξη Τσίπρα. «Δεν έχουμε τόσο χαμηλές προσδοκίες, ούτε τόσο χαμηλά τον πήχη. Το ποτάμι πίσω δεν γυρνά, τώρα θα κριθούμε ως κυβέρνηση σε σχέση με το πρόγραμμά μας και τον απολογισμό μας σε βάθος τετραετίας», είπε.

Στη συνέχεια, ο ίδιος τόνισε ότι η επανεμφάνιση Τσίπρα αφορά τον χώρο της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς, και όχι τη Νέα Δημοκρατία: «Δεν είναι αμελητέα εξέλιξη, δεν μπορεί κανείς να την προσπεράσει, αλλά δεν αφορά την κυβέρνηση. (…) Δεν έχει σχέση με το Κέντρο ένας πρωθυπουργός που είχε φέρει τη χώρα 27η στην ανάπτυξη στην Ευρώπη των 27. Περισσότερο σημαντικές από τις ταμπέλες είναι οι πολιτικές και τα αποτελέσματα», είπε.

«Δεν έχουμε αυταπάτες ότι με ένα πολιτικό “σκιάχτρο” θα αλλάξει η βούληση των πολιτών. Ούτε πιστεύουμε ότι το 2019 και το 2023 μας τίμησαν οι πολίτες και έδωσαν καθαρές εντολές λόγω ενός “σκιάχτρου”, όπως λέγεται, σε καμία περίπτωση. (…) Χάνουμε πολύτιμο χρόνο με το να αναλύουμε κάτι το οποίο έχει κριθεί από τους πολίτες, δεν το υποτιμώ, αλλά δεν φταίμε που απαντάμε στις ερωτήσεις σας», συμπλήρωσε.

Για την εξεταστική επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε πως «ουδέποτε αρνηθήκαμε κανέναν μάρτυρα», προσθέτοντας ότι «οι επικοινωνίες που υπήρξαν με το Μαξίμου έγιναν για τη διευκόλυνση του έργου της επιτροπής».

Ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι «το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει έναν καβγά στον οποίο η κυβέρνηση δεν συμμετείχε ούτε θα συμμετάσχει. Δεν θέλουν να μιλήσουμε για τις επενδύσεις, την πτώση της ενέργειας και την αύξηση των εισοδημάτων, γιατί προτιμούν να χτίζουν ανύπαρκτα αφηγήματα συγκάλυψης».

Για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, ο Παύλος Μαρινάκης επισήμανε ότι «η κυβέρνηση ήταν, είναι και θα είναι δίπλα σε κάθε πατέρα που διεκδικεί δικαιώματα», υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι «μόνο η Δικαιοσύνη αποφασίζει για τέτοιες υποθέσεις. Είμαστε υπερήφανοι γιατί ποτέ δεν υποδείξαμε στη Δικαιοσύνη τι να αποφασίσει», τόνισε.

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη, διευκρίνισε ότι «ουδέποτε αμφισβητήθηκε η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι», ενώ για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, σημείωσε: «Η κυρία Κωνσταντοπούλου παίζει έναν χυδαίο ρόλο σε αυτή την υπόθεση. Έχει προσβάλει τη μνήμη ενός νεκρού μηχανοδηγού και επιχειρεί να εκμεταλλευτεί τον πόνο ενός πατέρα για να καθυστερήσει τη δίκη των Τεμπών».

Τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι «η Δικαιοσύνη έκανε τη δουλειά της όπως έπρεπε και δεν θα κάνει τη χάρη σε όσους επιδιώκουν να μπλοκάρουν την εξέλιξη της υπόθεσης».