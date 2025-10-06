Οι Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στο στολίσκο «Global Sumud Flotolla» «είναι καλά στην υγεία τους» και «τις επόμενες ώρες αναμένουμε ότι θα επανέλθουν όλοι καλά στην πατρίδα μας», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στο ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ.

Όπως ανέφερε, από την πρώτη στιγμή το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών «έπεσε κατά πάνω στο ζήτημα» και ο ίδιος έχει μιλήσει πολλές φορές με τον Ισραηλινό ομόλογό του για να διασφαλίσει την υγεία και την ευημερία των πολιτών που βρίσκονται εκεί, ενώ μετέφερε την ενόχλησή του για συμπεριφορές, οι οποίες έκαναν τον γύρο του διαδικτύου.

«Μεριμνήσαμε, έτσι ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες που προβλέπει το δίκαιο του Ισραήλ, διότι προέβλεπε και κάποιες διαδικασίες δικαστικής ακρόασης για όσους επιθυμούσαν. Οι διαδικασίες αυτές έχουν ολοκληρωθεί και εντός της ημέρας αναμένουμε ότι οι Έλληνες πολίτες θα επαναπατριστούν με ειδική πτήση για την οποία μερίμνησε το υπουργείο Εξωτερικών», ανέφερε και προσέθεσε:

«Στην πτήση αυτή θα υπάρχουν και πολίτες ξένων κρατών. Μας ζήτησαν φιλικές κυβερνήσεις, ξένα κράτη να τους διευκολύνουμε με τη μεταφορά».

Ανέφερε ότι, απ’ ότι γνωρίζει, υπήρξαν «κάποια μεμονωμένα φαινόμενα άσκησης λεκτικής βίας. Όλα αυτά τα διαχειριζόμαστε στο πλαίσιο της διπλωματικής οδού».

Χαρακτήρισε την κατάσταση στην περιοχή πολύ σύνθετη γεωπολιτικά, ενώ το σχέδιο των 21 σημείων μπορεί να διαιρεθεί σε δύο ενότητες: Η πρώτη ενότητα είναι η άμεση, η απελευθέρωση των ομήρων και σειράς κρατουμένων που βρίσκονται στις ισραηλινές φυλακές. Και η δεύτερη προβλέπει την αποχώρηση ισραηλινών στρατευμάτων, τον αφοπλισμό της Χαμάς και την ανάληψη τεχνοκρατικής ηγεσίας στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Είμαι αισιόδοξος ότι το πρώτο μέρος θα πραγματοποιηθεί. Για τη δεύτερη φάση νομίζω πως υπάρχει αρκετός δρόμος ακόμα, έτσι ώστε να δούμε μία μακρά και βιώσιμη ειρήνη. Για να υπάρξει μία τέτοια βιώσιμη ειρήνη στην περιοχή, αυτό δεν μπορεί να γίνει μόνον με την εδραίωση ενός κράτους της Παλαιστίνης, το οποίο θα μπορεί να συμβιεί με ένα ασφαλές κράτος του Ισραήλ», επισήμανε.