Τον ισχυρισμό του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στο βιβλίο του «Ιθάκη», όπου αναφέρεται σε έναν διάλογο που όπως υποστηρίζει είχε με τη Φώφη Γεννηματά για το ενδεχόμενο μιας ευρύτερης κυβέρνησης που θα είχε και τη δική της συμμετοχή, διαψεύδει ο σύζυγός της

Ο Ανδρέας Τσούνης, σύζυγος της τότε προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ήταν ξεκάθαρος στην εκπομπή «Το ‘χουμε» στον ΣΚΑΙ, διαψεύδοντας ότι είχε γίνει οποιαδήποτε νύξη

«Ο Αλέξης Τσίπρας είναι καθ’έξιν ψεύτης. Νομίζω είναι γνωστό πλέον και κατανοητό από το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.

Αυτό το ενδεχόμενο το είχαμε συζητήσει πριν τις εκλογές με τη Φώφη. Και είχαμε εκτιμήσει ότι δεν θα γίνει ποτέ αυτή η πρόταση, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας φοβόταν το ΠΑΣΟΚ. Και αυτό που φοβόταν, ήταν ότι θα απορροφούνταν ο ΣΥΡΙΖΑ από το ΠΑΣΟΚ – και όχι το αντίστροφο.

Η Φώφη ήταν ενωτική και πολυσυλλεκτική. Και ο Τσίπρας αυτό το φοβόταν. Και αυτή η εκτίμησή μας βγήκε αληθινή, όταν έγινε το εθιμοτυπικό τηλεφώνημα, που κάνουν όλοι οι αρχηγοί. Ποτέ δεν έγινε τέτοια πρόταση. Ήμουν μπροστά και το άκουγα αυτήκοος μάρτυρας.

Ποτέ δεν έγινε (πρόταση για συγκυβέρνηση). Και μου κάνει εντύπωση που συνεχίζει να το επικαλείται θεωρώντας ότι πες – πες κάτι θα μείνει.

Και αυτό μου δείχνει εμένα και το «ποιόν» του ανθρώπου. Δεν έχει αλλάξει, είναι ο ίδιος»