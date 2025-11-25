«Η Θεσσαλονίκη δεν θυμίζει σε τίποτα την εικόνα που είχε πριν από έναν χρόνο», τόνισε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, στη διαδικτυακή τοποθέτησή του στο 2ο Thessaloniki Investment Forum.

Όπως ανέφερε, στην πόλη εκτελούνται ή προετοιμάζονται έργα συνολικού ύψους 3-3,5 δισ. ευρώ, τα οποία, σε συνδυασμό με την πλήρη λειτουργία του μετρό, την εκκίνηση και την επιτάχυνση εμβληματικών παρεμβάσεων και τη συνολική αναμόρφωση των μετακινήσεων και των υποδομών οδηγούν τη Θεσσαλονίκη σε μια περίοδο ουσιαστικής και ραγδαίας αναβάθμισης.

Αναφερόμενος στη διακοπή λειτουργίας της βασικής γραμμής του μετρό για έναν μήνα (από 10/11), σημείωσε ότι οι δοκιμαστικές διαδικασίες είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση της επέκτασης, με τους πέντε σταθμούς, προς την Καλαμαριά, που θα παραδοθεί προς χρήση στο πρώτο τρίμηνο του 2026. Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε «λίγη υπομονή», επισημαίνοντας πως το έργο έχει πλέον μπει σε φάση πλήρους ωριμότητας.

Σε ερώτηση αν είναι μέσα στα πλάνα και στον σχεδιασμό της κυβέρνησης η επέκταση του μετρό προς τα δυτικά, ο κ. Δήμας απάντησε: «Βεβαίως είναι και το να περάσει το μετρό στα δυτικά και σε πυκνοκατοικημένες περιοχές. Όλοι αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικό είναι. Στην παρούσα φάση, όμως, η προτεραιότητα είναι μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026 να ολοκληρωθεί κανονικά η επέκταση προς τα Καλαμαριά -οι πέντε σταθμοί- και βεβαίως στη συνέχεια ο σχεδιασμός ο οποίος ήδη έχει ξεκινήσει είναι για τα δυτικά. Αντιλαμβανόμαστε ότι το να προσεγγίσουμε τις πυκνοκατοικημένες περιοχές, όπως αντίστοιχα και στην Αθήνα με τη γραμμή 4, θα αυξήσει κατά πολύ την επιβατική κίνηση, θα μειώσει τους χρόνους μετακίνησης για πάρα πολλούς ανθρώπους».

Επανέλαβε ότι το μετρό Θεσσαλονίκης παραμένει «το πιο όμορφο μετρό στο οποίο έχω μπει στη ζωή μου», λόγω του αρχαιολογικού χαρακτήρα των σταθμών, με κορυφαίο παράδειγμα τον σταθμό Βενιζέλου, και επισήμανε πως σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), το μέσον έχει ήδη αλλάξει τη ζωή των Θεσσαλονικέων, μειώνοντας την κίνηση στο κέντρο της πόλης κατά 15%.

Στο 36% το έργο του Flyover – Επέκταση Προβλήτας 6

Για την υπερυψωμένη λεωφόρο ταχείας κυκλοφορίας (Flyover), ο κ. Δήμας ανέφερε ότι το έργο βρίσκεται στο 36% και σημείωσε ότι παρά τις αρχικές ανησυχίες της πόλης, σήμερα λειτουργούν δέκα εργοτάξια ταυτόχρονα.

Υπογράμμισε, δε, ότι το έργο αποτελεί ευρωπαϊκή πρωτοτυπία και, όταν ολοκληρωθεί στο πρώτο εξάμηνο του 2027, θα διπλασιάσει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης οχημάτων από 5.000 σε 10.000 οχήματα/ώρα.

Για την επέκταση της Προβλήτας 6 στον ΟΛΘ, ο κ. Δήμας είπε πως πρόκειται για έργο που ενισχύει καθοριστικά τη θέση της Θεσσαλονίκης ως κομβικού logistics hub για τα Βαλκάνια και τη ΝΑ Ευρώπη, δίνοντας στον οργανισμό «αέρα νέας πνοής».

Για τα έργα που «τρέχουν» ή προετοιμάζονται να τεθούν σε αφετηρία στη Θεσσαλονίκη, τόνισε ότι σκοπός τους είναι σαφώς η βελτίωση της καθημερινότητας, αλλά και η δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας της περιοχής. Υπενθυμίζοντας όλα όσα έγιναν τους τελευταίους 13 μήνες, πρόσθεσε ότι «έρχονται» 17 νέα βιοκλιματικά σχολεία μέσω ΣΔΙΤ που παραδίδονται στην επόμενη σχολική χρονιά, 80 σχολεία στην Κ. Μακεδονία ανακαινίζονται μέσω του προγράμματος «Μαριέτα Γιαννάκου» και το Τεχνολογικό Πάρκο 4ης Γενιάς «ThessIntec» προχωρά ως ένα από τα σημαντικότερα έργα και για τα Βαλκάνια.

Βαλκανικός διάδρομος εμπορίου – Νέες διεθνείς σιδηροδρομικές συνδέσεις

Ο κ. Δήμας γνωστοποίησε ακόμη ότι μέσα στο επόμενο διάστημα υπογράφεται Μνημόνιο Συνεργασίας με Βουλγαρία, Ρουμανία και Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη σιδηροδρομική σύνδεση των λιμανιών Θεσσαλονίκης – Καβάλας – Αλεξανδρούπολης με Μπουργκάς – Βάρνα – Ρούσε – Κωστάντζα, και τόνισε ότι η εξέλιξη αυτή θα ανοίξει έναν νέο διάδρομο προς κεντρική και βόρεια Ευρώπη, επιταχύνοντας τη μεταφορά εμπορευμάτων και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα.

Πατρών – Πύργου: Στις 4/12 παραδίδονται τα τελευταία 10 χλμ.

Ο κ. Δήμας ανέφερε ακόμη ότι στις 4/12 παραδίδονται στην κυκλοφορία τα εναπομείναντα 10 χλμ. του άξονα Πάτρα – Πύργος και υπενθύμισε ότι στις 31/7 παραδόθηκαν 65 από τα 75 χλμ., όπως είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση.

Ειδική μνεία έκανε, επίσης, στα μέτρα οδικής ασφάλειας, λέγοντας ότι υπάρχει μηδενισμός μετωπικών συγκρούσεων και 80% μείωση στα θανατηφόρα τροχαία.

Για τον Αυτοκινητόδρομο 90, γνωστό και ως Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) είπε ότι το δημόσιο έργο (Άγιος Νικόλαος – Νεάπολη) προχωρά πολύ καλά, το ΣΔΙΤ (Νεάπολη – Χερσόνησος) εξελίσσεται ομαλά, η παραχώρηση Χανιά – Ηράκλειο έχει ήδη υπογραφεί (9 Μαΐου), ενώ τα εργοτάξια ξεκινούν μέσα στον επόμενο μήνα σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο.