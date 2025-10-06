Μείωση του Δημοσίου Χρέους στο 137,6% του ΑΕΠ το 2006 από 145,4% το 2025 και πρόωρη αποπληρωμή χρέους με τη χρήση ταμειακών διαθεσίμων, έτσι ώστε τα διακρατικά δάνεια του πρώτου μνημονίου να εξοφληθούν πριν από το 2031, προβλέπει το Προσχέδιο του Προϋπολογισμού που κατέθεσε σήμερα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης στη Βουλή.

Δεδομένων των υψηλών ταμειακών διαθεσίμων του Ελληνικού Δημοσίου καθώς και των σχετικά περιορισμένων χρηματοδοτικών αναγκών του για το έτος 2026 συνεπεία και των προαναφερόμενων προπληρωμών, η δανειακή στρατηγική για το επόμενο έτος, σύμφωνα με το Προσχέδιο του Προϋπολογισμού, αναμένεται να είναι και πάλι περιορισμένη. Συγκεκριμένα, η στόχευση της δανειακής στρατηγικής συνίσταται στη διασφάλιση της συνεχούς εκδοτικής παρουσίας του Ελληνικού Δημοσίου στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων, στην περαιτέρω παροχή εκδόσεων υψηλής ρευστότητας με διατήρηση κατά το δυνατόν της ήδη εκτεταμένης φυσικής ωρίμανσής τους, στη μείωση των περιθωρίων δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου καθώς και στην επιπρόσθετη διασφάλιση της συνέπειας του Ελληνικού Δημοσίου ως κρατικού εκδότη με χαρακτηριστικά χώρας της Ευρωζώνης.

Ειδικότερα για την πολιτική της πρόωρης εξόφλησης Χρέους στο Προσχέδιο αναφέρεται ότι αυτή θα συνεχιστεί με χρήση και μέρους των ταμειακών διαθεσίμων και συγκεκριμένα των δανείων που προέρχονται από τον επίσημο τομέα, δηλαδή των διμερών δανείων με τις χώρες της Ευρωζώνης. Κύριος στόχος είναι η αποπληρωμή των εν λόγω διμερών δανείων μία δεκαετία νωρίτερα από την τελική ημερομηνία λήξης τους, ήτοι το αργότερο έως το 2031, ούτως ώστε το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης να μειωθεί τόσο ως απόλυτο μέγεθος όσο και ως ποσοστό.

Όσον αφορά στις μικτές χρηματοδοτικές ανάγκες του Ελληνικού Δημοσίου για το 2025, περιλαμβανομένης και της επικείμενης πρόωρης εξόφλησης των διμερών δανείων με τις χώρες της Ευρωζώνης (GLF), ύψους 5,290 δισεκ ευρώ, που αφορά αναλογικά (pro rata) στις λήξεις από το 2033 έως και το 2041, καλύφθηκαν κυρίως από δύο κοινοπρακτικές εκδόσεις ομολόγων σταθερού επιτοκίου. Συγκεκριμένα, η πρώτη έκδοση ύψους 4 δισ. ευρώ αφορούσε σε νέο δεκαετές ομόλογο λήξης 2035, ενώ η δεύτερη αφορούσε σε διπλή έκδοση συνολικού ύψους 3 δισεκ. . ευρώ με επανέκδοση (re-opening) υφιστάμενων ομολόγων δεκαπενταετούς και τριακονταετούς διάρκειας, λήξης 2038 και 2054 αντίστοιχα, σε συνδυασμό με επαναγορά υφιστάμενων ομολόγων ύψους 1.500 εκατ. ευρώ, λήξης 2026 (dual trance + switch and tender offer).

Με τις ανωτέρω εκδόσεις σε συνδυασμό με τη χρήση μέρους των ταμειακών διαθεσίμων, υλοποιήθηκε το σύνολο σχεδόν του εγκεκριμένου δανειακού προγράμματος του έτους, περιλαμβανομένων και των ποσών για πρόωρες εξοφλήσεις δημόσιου χρέους, με ταυτόχρονη κάλυψη των κενών ληκτότητας της καμπύλης αποδόσεων με επαρκούς ρευστότητας ομολογιακές εκδόσεις αναφοράς (benchmark issues) και με περαιτέρω βελτίωση των όγκων συναλλαγών της δευτερογενούς αγοράς ελληνικών κρατικών χρεογράφων. Επιπλέον, διενεργήθηκαν τρεις δημοπρασίες επανέκδοσης ομολόγων σε προκαθορισμένα τακτά χρονικά διαστήματα (3η εβδομάδα κάθε μήνα), μέσω των οποίων αντλήθηκε συνολικό ποσό 700 εκατ. ευρώ. Οι εν λόγω δημοπρασίες αποσκοπούν κυρίως στην ικανοποίηση της επενδυτικής ζήτησης και ταυτόχρονα στην ευχερέστερη λειτουργία της δευτερογενούς αγοράς ομολόγων, με παροχή περαιτέρω ρευστότητας σε επιλεγμένα σημεία της καμπύλης αποδόσεων, ενώ η ανακοίνωση του χρονικού προγραμματισμού τους πιστοποιεί την επιστροφή του Ελληνικού Δημοσίου στην εκδοτική κανονικότητα