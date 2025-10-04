Απάντηση στις φήμες που τον θέλουν να δημιουργεί νέο κόμμα, έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας μετά το πέρας ομιλίας του στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης.

Στη συζήτηση που ακολούθησε με παρευρισκόμενους εκεί, ο πρώην πρωθυπουργός ρωτήθηκε από Έλληνα φοιτητή εάν σκοπεύει να φτιάξει νέο κόμμα, αλλά και το πώς τοποθετείται στο ζήτημα της ενότητας των αριστερών κομμάτων.

Ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε ότι η συζήτηση στο εσωτερικό της χώρας για ένα νέο κόμμα γίνεται ερήμην του, όμως έσπευσε να σημειώσει ότι ο ίδιος «αφουγκράζεται στην παρούσα φάση τις ανάγκες της κοινωνίας, οι οποίες είναι αυτές που δημιουργούν τα κόμματα από τα κάτω και όχι εκ των άνω».

Σχολιάζοντας την ενότητα των κομμάτων της Αριστεράς, απάντησε ότι μπορεί να γίνει είτε επειδή τα κόμματα αυτά αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορούν να παραμένουν κατακερματισμένα, είτε μέσω μιας συνολικής ανασύνθεσης του πολιτικού σκηνικού που θα τους ξεπεράσει.

Ο διάλογος που φέρεται να έγινε μεταξύ Αλέξη Τσίπρα και φοιτητή

Έλληνας φοιτητής: Οι δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα δίνουν σε πιθανό κόμμα στο οποίο θα ηγηθείτε έως 25%. Αν όχι τώρα, πότε; Αν όχι εσείς, ποιος;

Αλέξης Τσίπρας: Όλη αυτή η συζήτηση για ένα νέο κόμμα διεξάγεται έντονα, είναι η αλήθεια, στα ΜΜΕ της χώρας αλλά ερήμην μου. Τα κόμματα δεν δημιουργούνται από τα πάνω. Τα κόμματα δημιουργούνται από τα κάτω. Αν καλύπτουν ανάγκες της κοινωνίας, δημιουργούνται. Σε αυτή τη φάση, εγώ επιθυμώ να συνομιλήσω και να αφουγκραστώ τις ανάγκες της κοινωνίας.

Έλληνας φοιτητής: Και πώς θα επέλθει πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα;

Αλέξης Τσίπρας: Μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Είτε με τη συνειδητοποίηση των ηγεσιών των σημερινών κομμάτων της Αριστεράς και της κεντροαριστεράς ότι οφείλουν να παραμερίσουν τους εγωισμούς τους και να άρουν τον σημερινό κατακερματισμό, ειδάλλως με μια συνολική ανασύνθεση του πολιτικού σκηνικού που θα τους ξεπεράσει.