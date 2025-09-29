Η Λιάνα Κανέλλη, βουλευτής του ΚΚΕ, αναφέρθηκε στον Βασίλη Μπισμπίκη και τόνισε ότι οι δημοσιογράφοι έχουν δώσει μια υπερβολή στο θέμα με το τροχαίο στη Φιλοθέη.

«Έχουμε ατελείωτα “σεντόνια” πώς τράκαρε ο Μπισμπίκης κάποια αυτοκίνητα. Εντάξει, λεφτά έχει και θα τα πληρώσει. Θα πάει μέσα με τον καινούργιο κώδικα, τελεία. Οι δημοσιογράφοι φταίμε, κάποια στιγμή ας πάρουμε και τις ευθύνες μας. Τρία είναι τελικά τα οχήματα και όχι δέκα; Άρα ξεκινήσαμε και από την υπερβολή. Έχετε δώσει όλοι σας πολύ μεγαλύτερη διάσταση στο θέμα σαν να είναι δυστύχημα. Είναι ατύχημα, έχει υλικές ζημιές. Δεν έχει ανθρώπινες ζημιές», σχολίασε η Λιάνα Κανέλλη.