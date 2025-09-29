Μετά το πολυήμερο ταξίδι του στη Νέα Υόρκη, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης επιστρέφει σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου και ο πρωινός καφές αναμένεται «καυτός» με την ατζέντα να είναι γεμάτη από θέματα που αναζητούν στρατηγική και άμεσες λύσεις.

Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η πολιτική αντιπαράθεση που κλιμακώνεται, ενώ είναι σε εξέλιξη οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής, η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος ζητεί τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του παιδιού του, και η ανάγκη για επιβολή άμεσων μέτρων για την ευλογιά, ενώ η νόσος θερίζει τα κοπάδια, κυριαρχούν στην πολιτική επικαιρότητα.

Εντός της ημέρας, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, αναμένεται να τοποθετηθεί στη Βουλή (12.00) για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, με την κατάσταση να είναι πλέον οριακή και τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για επιβολή lockdown ως ύστατη προσπάθεια για να μπει φρένο στη μετάδοση της νόσου. Το πρόβλημα έχει και σοβαρές οικονομικές προεκτάσεις, καθώς τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η φέτα, ένα βασικό εξαγωγικό προϊόν για τη χώρα μας, με έσοδα άνω του 1 δισ. ευρώ ετησίως.

Αν τελικά αποφασιστεί καθολικό lockdown, αυτό σημαίνει ότι θα απαγορεύονται οι μετακινήσεις των ζώων από τις μονάδες εκτροφής, τα σφαγεία θα παραμένουν κλειστά σε όλη τη χώρα και δεν θα μεταφέρεται γάλα.

Ως προς την πολιτική διάσταση του ζητήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ, η πολιτική αντιπαράθεση έχει φουντώσει με την κυβέρνηση να κατηγορεί την αντιπολίτευση για απροκάλυπτη εργαλειοποίηση της υπόθεσης, παρά το γεγονός ότι όλες οι πτυχές της υπόθεσης ερευνώνται από τη Δικαιοσύνη και, ταυτόχρονα, βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής. Μάλιστα, με αφορμή τοποθετήσεις ακόμα και της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ για το θέμα, κατηγορούν την αξιωματική αντιπολίτευση ότι για ακόμα μια φορά έχει γίνει «ουρά» της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Δίπλα στους ανθρώπους που πονούν

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες πήρε θέση για πρώτη φορά για το θέμα της απεργίας του Πάνου Ρούτσι, που έχασε τον γιο του στα Τέμπη.

Η τοποθέτηση του πρωθυπουργού είχε δύο στόχους. Από τη μια, να ξεκαθαρίσει ότι η πολιτεία πρέπει να στέκεται με ευαισθησία δίπλα στους ανθρώπους που πονούν, ακόμη κι όταν την αμφισβητούν, γιατί αυτό επιτάσσει η ανθρωπιά και ο πολιτισμός μας.

Από την άλλη, για να τονίσει για ακόμα μια φορά, παρά τις κραυγές της αντιπολίτευσης, ότι η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη και δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να παρέμβει η εκτελεστική στη δικαστική εξουσία.

«Σεβόμαστε τις αποφάσεις της ανεξάρτητης δικαιοσύνης, όποιες κι αν είναι αυτές, χωρίς να τις σχολιάζουμε. Αυτό επιτάσσει το κράτος δικαίου το οποίο δεν μπορούμε να επικαλούμαστε α λα καρτ. Πόσο μάλλον σε θέματα που αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης, όπως είναι το συγκεκριμένο αίτημα, και βεβαίως η εκδίκαση αυτής της μεγάλης τραγωδίας, που μας έχει πληγώσει βαθιά όλους», έγραψε στην κυριακάτικη ανάρτησή του.

Και εξήγησε ότι με βάση την τοποθέτηση της ηγεσίας του Αρείου Πάγου: Δεν χάνεται κανένα δικαίωμα κανενός συγγενή, καθώς κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο θα μπορεί να διατυπωθεί εκ νέου οποιοδήποτε αίτημα οποιασδήποτε πλευράς.

Προειδοποίησε επίσης ότι οι νέες αέναες καθυστερήσεις μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σε παραγραφές αδικημάτων.

Άλλωστε, όπως αναφέρουν στις τοποθετήσεις τους κυβερνητικά στελέχη, μεγάλο μέρος της αντιπολίτευσης βλέπει μία ευκαιρία να μαζέψει ψήφους, να στήσει παιχνίδι και να κάνει σόου ποντάροντας στο συναίσθημα και την προπαγάνδα.