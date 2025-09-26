«Συνεχίζουν να μας κοροϊδεύουν» ήταν η πρώτη αντίδραση του Πάνου Ρούτσι στο άκουσμα της απόφασης για εκταφή του γιού του, με τον απεργό πείνας να δηλώνει, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, πως θα συνεχίσει τον αγώνα του.

Αυτό καθώς η προκαταρκτική έρευνα αφορά αποκλειστικά την ταυτοποίηση της σορού του γιού του που σκοτώθηκε στο δυστύχημα των Τεμπών, ενώ ο ίδιος ζητούσε να πραγματοποιηθούν και τοξικολογικές εξετάσεις.

Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να γίνει η εκταφή του γιου του απεργού πεινάς Πάνου Ρούτσι ζήτησε με παραγγελία της η εισαγγελεας Πρωτοδικών Λάρισας προς το Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας θα εξετάσει στη συνέχεια και τα αιτήματα εκταφής των άλλων συγγενών των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.