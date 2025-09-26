«Η ακύρωση της συνάντησης στο παρά πέντε, για την οποία ο πρωθυπουργός έλεγε πέντε μέρες πριν “θέλω να τον δω, θέλει να με δει”, δείχνει ότι είχε μια λάθος εικόνα, ότι ήθελε να τον δει ο Ερντογάν, ενώ εκείνος έστηνε παγίδα», ανέφερε ο Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας το πρωί στην ΕΡΤ. Όπως σημείωσε, «αυτή η ασέβεια στον πρωθυπουργό που μας πλήγωσε όλους σαν Έλληνες, γιατί πληγώνει την Ελλάδα, μπορούσε να είχε προβλεφθεί αν είχε ενεργήσει το Υπουργείο Εξωτερικών και τα επιτελεία πιο οργανωμένα και σωστά. Αυτό ονομάσαμε εμείς ερασιτεχνισμό».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής υποστήριξε ότι «υπήρχε ξεκάθαρη παγίδα, ήταν ειλημμένη απόφαση της Τουρκίας να ακυρώσει – προσπάθησε στην ουσία να απαξιώσει τον πρωθυπουργό και την Ελλάδα» και διερωτήθηκε: «Αυτό πρέπει να λέμε τι ωραία που έγινε; Να μην πούμε ότι υπήρχε λανθασμένη προετοιμασία; Είναι δεδομένο».

Εξέφρασε επίσης την ανησυχία του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για την ευρύτερη εικόνα που εκπέμπεται, λέγοντας: «Όταν η Τουρκία δεν είχε ανακοινώσει τη συνάντηση ενώ εμείς την είχαμε ανακοινώσει, αυτό δεν σε βάζει σε σκέψεις; Εδώ φάνηκε ότι πέσαμε θύμα δόλιας εξαπάτησης από την Τουρκία – ε, δεν είναι μια ωραία εικόνα».

Σχολιάζοντας γενικότερα τις κινήσεις της Άκυρας, ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε πως «ο Ερντογάν τώρα κάνει μια παρέλαση προκλήσεων, έβαλε ζήτημα διχοτόμησης, ζήτημα ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα στην Ανατολική Μεσόγειο χωρίς την άδειά του», ενώ την ίδια στιγμή «έκανε συνάντηση με τον Τραμπ, ο οποίος του είπε ότι θα πάρει τα F-35». Όπως τόνισε, «η εικόνα ενός Προέδρου που πάει και τον βλέπουν οι πάντες, ενώ δεν βλέπουν τον δικό μας πρωθυπουργό, και παίρνει διαβεβαιώσεις, τι δείχνει; Μια Τουρκία που έχει εγκατασταθεί τα τελευταία χρόνια πολύ πιο ισχυρή διπλωματικά, έχει διασαλευθεί εις βάρος μας το ισοζύγιο διαπραγματευτικής ισχύος».

«Τι λέμε; Τα ήρεμα νερά; Μήπως επειδή διστάζαμε, όπως κάναμε στην Κάσο, έγιναν θολά νερά και τώρα κινδυνεύουν να γίνουν ταραγμένα;», υπογράμμισε.

Αναφέρθηκε ακόμη στο ζήτημα των ερευνών και της ενέργειας, επισημαίνοντας ότι «εμείς κάνουμε κριτική η οποία είναι πάντα to the point. Γι’ αυτό, παράδειγμα, όταν προχωράει η Chevron, λέμε ότι είναι θετικό, άργησε αλλά είναι θετικό που προχωράει. Όταν όμως δεν ποντίζουμε το καλώδιο, περνάει ένας χρόνος και τα ρίχνουμε στην Κύπρο, είναι αρνητικό» και συμπλήρωσε: «Δεν είναι ωραία εικόνα η κυβέρνησή μας να πηγαίνει να ρίχνει την ευθύνη στην Κύπρο. Εμένα δεν μου αρέσει ως Έλληνα».

Αναφερόμενος στο σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, στάθηκε στις πρόσφατες καταγγελίες λέγοντας: «Χθες το βράδυ άκουσα τον κ. Μάριο Σαλμά που έκανε μια αποκαλυπτική καταγγελία. Είπε ότι ο κ. Μπουκώρος του έχει εκμυστηρευτεί ότι πράγματι ο υφυπουργός κ. Μυλωνάκης είναι εκείνος που τον κάλεσε και του είπε ότι είναι μέσα στις επισυνδέσεις. Για αυτό δεν μπορεί να παραμένει υπουργός. Άρα νομίζω ότι το κρυφτό πρέπει να τελειώνει». Ξεκαθάρισε ότι «δεν μπορεί να παραμένει ο κ. Μυλωνάκης υπουργός» και ζήτησε «να αποπεμφθεί σήμερα».