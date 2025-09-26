«Αυτό που έχει σημασία και εγώ αυτό προσπαθώ να κάνω είναι να παραθέτω στοιχεία για να μπορεί ο κόσμος να ενημερώνεται (…) Αυτό που ξέρουμε, είνια ότι μία διαμαρτυρία -όποια μορφή και αν έχει αυτή- ξεκινάει αφότου υποβάλλει κάποιος ένα αίτημα οπουδήποτε, απαντήσει αυτός που είναι αρμόδιος να απαντήσει και αν δεν τον ικανοποιεί τότε ξεκινάει μία διαμαρτυρία», είπε την Παρασκευή 26/09 ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, αναφορικά με την απεργία πείνας και δίψας που κάνει για 12η ημέρα ο πατέρας του 22χρονου Ντένις, ενός από τα 57 θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τέμπων, Πάνος Ρούτσι.

Ο ίδιος μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του «ANT1», σημείωσε: «Θέλω να τα βάλω σε μια λογική σειρά γιατί τώρα βάλλεται η Δικαιοσύνη, ότι “η Δικαιοσύνη τι κάνει; Καθυστερεί”. Όταν υποβάλλεται ένα αίτημα και ταυτόχρονα πριν υποβληθεί το αίτημα ξεκινάει μια απεργία πείνας, ο κόσμος αρχίζει και μετράει από εκεί. Δεν μετράει από τις προθεσμίες που έχει η δικαστική εξουσία και οι ακυρότητες που προκύπτουν από αυτές».

Στη συνέχεια, όπως ανέφερε: «Εγώ μίλησα αφού ο Άρειος Πάγος και ο εισαγγελέας του εξέδωσαν ανακοινώσεις και όχι πριν, επειδή το αίτημα αφορά τη Δικαιοσύνη και έπρεπε να τοποθετηθεί η ηγεσία της. Και οι δύο ανακοινώσεις του Αρείου Πάγου είδαν με ευαισθησία το αίτημα Ρούτσι. Ο Άρειος Πάγος είπε στους συγγενείς ότι “κανένα από τα δικαιώματα που ασκήσατε και ενδεχομένως δεν έγινε δεκτό, δεν χάνεται και μπορείτε να το θέσετε στο δικαστήριο όταν αυτό ξεκινήσει”. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου -πάλι με την ίδια ευαισθησία- είπε ότι από το εξώδικο δεν προκύπτει καθαρό αίτημα εκταφής για να δει αν είναι το παιδί του και καταλήγει στην ανακοίνωσή του ότι παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει αίτημα ευθέως, η εισαγγελία θα εξετάσει και θα απαντήσει γρήγορα αν υπάρχει έστω και με έμμεσο τρόπο το αίτημα».

«Εάν αυτή η πολύ δύσκολη διαμαρτυρία ξεκινούσε αφού έδινε τη δυνατότητα στη δικαιοσύνη να απαντήσει, τότε τα πράγματα μπορεί να ήταν διαφορετικά», πρόσθεσε ο Γιώργος Φλωρίδης. «Πολύ γρήγορα θα πάρει την απόφασή της Δικαιοσύνη για τις εκταφές».

«Από την ώρα που υποβλήθηκε από τον εισαγγελέα στην πρόεδρο των εφετών η δικογραφία προκειμένου να δώσει συγκατάθεση και να οριστεί η ημερομηνία της δίκης πρέπει να περάσουν 10 ημέρες και η 10η είναι σήμερα», είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

«Στο δικαστήριο θα φανερωθούν όλα – Ο ελληνικός λαός θα πληροφορηθεί για το τι συμβαίνει»

«Η κ. Κωνσταντοπούλου είναι στους πρωταγωνιστές του να μην γίνει η δίκη ποτέ. Δεν υπάρχει μέσο που να μην χρησιμοποιεί για να το πετύχει αυτό». Ο ίδιος θέλησε να ξεκαθαρίσει: «Ας μην μπλέκουμε τους συγγενείς, οι συγγενείς είναι για 57 θύματα. Η συντριπτική πλειοψηφία δεν ανήκει σε αυτές τις μεθοδεύσεις που κάνει η κ. Κωνσταντοπούλου και διάφοροι άλλοι -εκτός των συγγενών- ή εκμεταλλευόμενοι τους συγγενείς», είπε ο Γιώργος Φλωρίδης.

«Θυμίζω ότι τον περασμένο χειμώνα όταν η ανάκριση προχωρούσε και προχωρούσε γρήγορα και φαινόταν ότι κλείνει, υποβλήθηκε αίτημα να εξαιρεθεί ο ανακριτής, αν γινόταν δεκτό αυτό θα ξεκινούσε από την αρχή η διαδικασία. Μετά (…) έγινε μήνυση κατά του ανακριτή ότι απέκρυψε 650.000 στοιχεία. Αυτή μήνυση εξετάστηκε από τους εισαγγελείς οι οποίοι έβγαλαν ένα πόρισμα λέγοντας ότι αυτό είναι ένα τερατώδες ψέμα, γιατί απλούστατα όποια στοιχεία είχαν ζητήσει αυτό που έκαναν το αίτημα, τα είχαν ήδη στα χέρια τους».

Όπως τόνισε ο υπουργός Δικαιοσύνης: «Αν μετά από 2,5 χρόνια, στα 3 από το δυστύχημα ξεκινήσει η δίκη για τα Τέμπη τότε η ελληνική κοινωνία θα δει να φανερώνεται μπροστά της όλη η υπόθεση. Όλο αυτό το ανακριτικό υλικό το οποίο παραμένει μυστικό έως τώρα, στο οποίο κάποιοι που έχουν πρόσβαση -από τους διαδίκους- το εκμεταλλεύονται, για να βγάλουν κομμάτια-κομμάτια και να δημιουργούν εντυπώσεις και να φτιάχνουν συνωμοσίες… όλο αυτό το υλικό θα φανερωθεί. Θα εμφανιστούν οι πραγματογνώμονες στο δικαστήριο, το δικαστήριο θα ρωτάει, 250 δικηγόροι της δίκης θα ρωτάνε, τα έγγραφα θα εμφανίζονται, οι πραγματογνωμοσύνες θα εμφανίζονται, όλο το υλικό θα εμφανίζεται. Ο ελληνικός λαός θα πληροφορηθεί για το τι συμβαίνει, μέχρι τώρα είναι στο σκοτάδι».

Τέλος, όπως είπε: «Αυτοί που δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη είναι αυτοί που στήνουν συνωμοσίες για να κερδοσκοπούν πολιτικά, αυτοί που δεν θέλουν επίσης να ξεκινήσει η δίκη είναι αυτοί που θέλουν να προκαλέσουν την αγανάκτηση του λαού “γιατί δεν γίνεται η δίκη”», πρόσθεσε ο Γιώργος Φλωρίδης, σημειώνοντας ότι «αν ανοίξει εκ νέου η ανάκριση θα πάμε το λιγότερο 2,5 χρόνια πίσω και ο κόσμος θα εκραγεί».