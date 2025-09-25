Για το δυστύχημα στα Τέμπη, την ακύρωση του τετ α τετ Μητσοτάκη – Ερντογάν αλλά και για το μεταναστευτικό μίλησε σε συνέντευξή της το πρωί της Πέμπτης 25/9 η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Αναφερόμενη στο δημογραφικό και τη βοήθεια που πρέπει να λαμβάνουν οι οικογένειες προκειμένου να ανταπεξέλθουν στην καθημερινότητα η κα Λατινοπούλου τόνισε στην εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA»: «Δεν είναι μόνο η οικονομική υποστήριξη, που είναι βέβαια σημαντική. Είναι οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, τα ολοήμερα σχολεία που πρέπει να γίνει επέκταση ωραρίου, η βοήθεια στο σπίτι, ειδικά για τις μανούλες και τις οικογένειες που δεν έχουν κοντά τους συγγενείς να τους βοηθήσουν».

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου χαρακτήρισε ιερό δικαίωμα το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για την εκταφή του παιδιού του.

«Είναι λυπηρό να αναγκάζεται ένας πατέρας για να γίνει δεκτό το ιερό δικαίωμα να γίνει εκταφή του παιδιού του για να γνωρίζει κι ο ίδιος εάν ήταν το παιδί του ή όχι. Είναι ιερό δικαίωμα που θα έπρεπε να ικανοποιηθεί από την πρώτη στιγμή» σημείωσε και κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης για εργαλειοποίηση της τραγωδίας των Τεμπών.

«Έχουμε 57 ζωές που χάθηκαν και από την άλλη τον καθένα να προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί για να πάρει ψήφους στις κάλπες. Έχουν καθαρή τη συνείδησή τους;», είπε και σημείωσε πως θα ήθελε η κα Καρυστιανού να κάνει δικό της κόμμα.

Τι είπε για την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν

Εστιάζοντας στη ματαίωση της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις ΗΠΑ, η Αφροδίτη Λατινοπούλου δήλωσε πως ο Έλληνας πρωθυπουργός προσπαθεί να παρουσιάσει στους πολίτες ότι επικρατεί φιλικό κλίμα με την Τουρκία.

«Ο Ερντογάν σουλτάνος είναι, ό,τι θέλει κάνει, όποτε θέλει θα τον δει. Αυτό δεν απαξιώνει πλήρως την εικόνα της χώρας μας; Με την Τουρκία δεν πρέπει να συζητάμε όσο η Τουρκία δεν μπορεί να συζητήσει. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει έναν κατάλογο παράλογων απαιτήσεων, όπως η αναγνώριση του ψευδοκράτους, η αναγνώριση της τουρκικής μειονότητας, θέλει το μισό Αιγαίο, έχει το casus belli. Είμαι κατά κάθε διαλόγου που δεν είναι σε ένα πλαίσιο που δεν μπορεί να γίνει. Είμαστε συνεχώς σε μία κατάσταση του τι θέλει ο μεγάλος σουλτάνος», είπε η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής».

Για το μεταναστευτικό

Κάνοντας ειδική αναφορά στη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης, η Αφροδίτη Λατινοπούλου σχολίασε πως η ΝΔ στα 7 χρόνια διακυβέρνησής της έχει παραμείνει στις ανακοινώσεις.

«Ακόμα μας λένε τι θα κάνουν για το λαθρομεταναστευτικό. Έχουμε έναν Τραμπ που βγαίνει και δείχνει την Ελλάδα ως παράδειγμα προς αποφυγή. Λέει ότι το 55% που βρίσκονται στις φυλακές είναι αλλοδαποί. Ο Τραμπ μας κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, λέγοντας πως η Ευρώπη δεν μπορεί να συνεχίσει με ανοιχτά σύνορα. Είναι κίνδυνος, θα τελειώσουμε σαν έθνη» επεσήμανε.

«Θα ήταν ευχής έργον να έχουμε κλειστά κέντρα σε Γυάρο και Μακρόνησο, κλειστά σύνορα για να μη βουλιάζει η Κρήτη, να συλλαμβάνονται αυτομάτως με το που παραβιάζουν τα σύνορα και να απελαύνονται» διαμήνυσε.