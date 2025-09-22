Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, παραχώρησε συνέντευξη το βράδυ της Δευτέρας στο Mega, όπου μίλησε για σειρά θεμάτων που αφορούν τόσο την πολιτική δραστηριότητα του κόμματός της όσο και την επικαιρότητα αναφερόμενη και πάλι στον Αλέξη Τσίπρα.

Σχετικά με την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, η κ. Κωνσταντοπούλου υπογράμμισε ότι «υπάρχει ομολογία υπεξαγωγής εγγράφου από τον κ. Μυλωνάκη» και τόνισε πως «θα προσφύγουμε στη Δικαιοσύνη για την υπόθεση του».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρθηκε επίσης στα γεγονότα στα Τέμπη, σημειώνοντας ότι «ο κόσμος δεν ξεχνά τι έγινε στα Τέμπη – Η Πλεύση Ελευθερίας είναι σε άμεση σύνδεση με την κοινωνία». Για τον απεργό πείνας και το αίτημα εκταφής που εξέδωσε ανακοίνωση ο Άρειος Πάγος, σχολίασε ότι «Υποτιμούν σε επίπεδο ύβρεως το αίτημα για Δικαιοσύνη».

Σχετικά με το πολιτικό σκηνικό και ενδεχόμενη συνεργασία με άλλα κόμματα, η κ. Κωνσταντοπούλου ξεκαθάρισε ότι «αποκλείεται να βρεθώ απέναντι στην Μαρία Καρυστιανού αν κάνει κόμμα» και χαρακτήρισε ως «εξαντλημένο και βαρετό» το θέμα Τσίπρα.

Σε ό,τι αφορά τις εκλογές και τη λειτουργία του Κοινοβουλίου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δήλωσε αποφασιστικά ότι «θα αλλάξουμε τη σύνθεση της Βουλής – Θα φέρουμε την κοινωνία μέσα στη Βουλή» και πρόσθεσε ότι «θα παλέψουμε οι εκλογές να γίνουν πολύ νωρίτερα». Τέλος, αναφερόμενη στην περίοδο που υπηρέτησε ως πρόεδρος της Βουλής, τόνισε ότι «αισθάνομαι ότι ήμουν δίκαιη».