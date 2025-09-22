Τροχαίο ατύχημα, ευτυχώς χωρίς κάποιον σοβαρό τραυματισμό, είχε τα ξημερώματα του Σαββάτου η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, κινούμενη με το βουλευτικό αυτοκίνητο, έχασε τον έλεγχο κι αυτό έφυγε εκτός δρόμου, σε χωράφι επί της λεωφόρου Λαυρίου.

Περιπολικό που κινούνταν στην περιοχή σταμάτησε για να ρωτήσει τι συμβαίνει κι αν χρειάζεται βοήθεια, ωστόσο, η Ζωή Κωνσταντοπούλου απάντησε ότι είναι καλά και δεν χρειάζεται κάτι.

Μάλιστα, είχε ήδη καλέσει τους αστυνομικούς συνοδούς της και οδική βοήθεια, ενώ έφερε μόνο κάποιες μικρές εκδορές.