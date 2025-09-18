Στις 23 Σεπτεμβρίου και στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών «κλείδωσε» η συνάντηση μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός αναμένεται να αναχωρήσει το μεσημέρι της Δευτέρας για τη Νέα Υόρκη ώστε να πάρει μέρος στις εργασίες και τις επαφές της 80ης Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ενώ αναμένεται να απευθύνει την ομιλία του την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου.

Το επίσημο πρόγραμμα του πρωθυπουργού ξεκινά το πρωί της Τρίτης, ενώ σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές ο πρωθυπουργός αναμένεται να συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, το μεσημέρι της Τρίτης 23 Σεπτεμβρίου.

«Δεν φοβάμαι θερμό επεισόδιο»

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στον ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, την πρώτη μετά την ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά καθησυχάζοντας τους πολίτες με την εκτίμησή του ότι δεν υπάρχει θέμα «θερμού επεισοδίου» στο Αιγαίο. Όπως τόνισε βέβαια αυτό δεν επιτρέπει εφησυχασμό.

Παράλληλα ερωτηθείς σχετικά με τις τουρκικές προκλήσεις αναρωτήθηκε: «Ποιά πρόκληση; Το είδατε να βγαίνει το Πίρι Ρέις;», ενώ ξεκαθάρισε πως δεν τίθεται ζήτημα αφοπλισμού των νησιών ή θαλασσίων ζωνών και πως όσο η Άγκυρα θέτει τα συγκεκριμένα ζητήματα δεν υπάρχει περίπτωση οι δύο πλευρές να προσφύγουν στη Χάγη.

Τέλος προανήγγειλε ότι στη συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν «Θα μεταφέρουμε τις θέσεις μας με αυτοπεποίθηση έχοντας στο πλευρό μας το διεθνές δίκαιο. Η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει τα ήρεμα νερά».