Μπορεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος να πέρασε για 5η φορά το κατώφλι του Λευκού Οίκου, όμως το κλίμα στις ΗΠΑ αυτή τη φορά ήταν τελείως διαφορετικό. Το βλέπεις άλλωστε περπατώντας στους ήρεμους δρόμους της αμερικανικής πρωτεύουσας, ότι η δολοφονία του ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ έχει σοκάρει τους απλούς Αμερικανούς πολίτες είτε συμφωνούσαν είτε διαφωνούσαν μαζί του. Το συζητάνε ακόμη και πολλοί από τους Αμερικανούς που δεν ασχολούνται με τα πολιτικά δρώμενα. Και η αντίδραση του Τραμπ στο γεγονός αυτό δεν τους εκπλήσσει, διότι ξέρουν τον Ντόναλντ Τραμπ και κάθε κίνησή του ή δήλωσή του είναι λίγο-πολύ αναμενόμενη.

Άλλωστε και την ώρα που ο Βαρθολομαίος έμπαινε στη Δυτική Πτέρυγα, εκεί όπου περίμενε η υπεύθυνη του πρωτοκόλλου, οι οθόνες της αίθουσας Τύπου μετέδιδαν εικόνες από τα πρόσφατα ντιμπέιτ του Τσάρλι Κερκ και εικόνες από τη δολοφονία του έπαιζαν σε συνεχή ροή. Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος μιλούσε ζωντανά σε ένα podcast, κηρύσσοντας ανοικτά τον πόλεμο απέναντι στη ριζοσπαστική αριστερά.

Φτάνοντας στο Λευκό Οίκο, αυτό που είχε αλλάξει ήταν η τοποθέτηση μιας μεγαλύτερης αμερικανικής σημαίας στην είσοδο. Στον περίφημο κήπο, τον Rose Garden, που έχει χρησιμεύσει ως γραφικό σκηνικό για επίσημα δείπνα, τελετές και την υπογραφή ειρηνευτικών συμφωνιών για δεκαετίες, πλέον ανακαινίζεται.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποδέχτηκε τον Οικουμενικό Πατριάρχη χωρίς την παρουσία τηλεοπτικής κάμερας. Ωστόσο, οι πληροφορίες λένε πως όσα είπε ήταν θετικά για την Ελλάδα. Άλλωστε και μόνο ότι πραγματοποιήθηκε η συνάντηση εκτιμάται θετικά, καθώς συνιστά από αμερικανικής πλευράς μια έμπρακτη αναγνώριση όχι μόνο της πνευματικής αποστολής και της ιστορικής βαρύτητας, αλλά και της γεωπολιτικής σημασίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου σε αυτή τη συγκυρία.

Ο κ. Βαρθολομαίος του έθεσε το θέμα της λειτουργίας της θεολογικής σχολής της Χάλκης και απέσπασε δέσμευση ότι ο πλανητάρχης θα το θέσει στον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν όταν τον συναντήσει. Ζήτησε μάλιστα να ετοιμαστεί αναλυτικό υπόμνημα, ώστε ο Λευκός Οίκος να διαθέτει πλήρη εικόνα για το θέμα.

Παρόντες ήταν ο επικεφαλής του Γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογικής Πολιτικής, Μάικλ Κράτσιος, ο πρώην προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Ράινς Πρίμπους, και η Αλεξάνδρα Βελέτση, διευθύντρια του Γραφείου Επισκεπτών του Λευκού Οίκου. Συζητήθηκε ακόμη το θέμα του αυτοκέφαλου της Ουκρανικής εκκλησίας, ενώ ο Πατριάρχης δέχτηκε ερωτήσεις και για την Ιστορία του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Μπορεί το κλίμα να ήταν βεβαρυμένο από τη δολοφονία του ακτιβιστή και αυτό να προβλημάτισε τον κ. Βαρθολομαίο ως προς το μέλλον της χώρας και τις τάσεις της διεθνούς πολιτικής σκηνής. Όμως έτσι δεν ήταν πάντα; Κάθε επίσκεψή του είχε και διαφορετικά χαρακτηριστικά.

Όταν το 1997 είχε συναντήσει για πρώτη φορά τον τότε πρόεδρο Μπιλ Κλίντον, υπήρχε το κλίμα βεβαιότητας και εδραίωσης της κυριαρχίας των ΗΠΑ μετά τον Ψυχρό Πόλεμο. Αυτό όμως ανετράπη όταν συνάντησε τον Τζορτζ Μπους το 2002, μετά το τρομοκρατικό χτύπημα με τους Δίδυμους Πύργους. Ακολούθησε η θετική συνάντηση το 2009 με τον Μπαράκ Ομπάμα, για να διαδεχτεί και πάλι το κλίμα αβεβαιότητας όταν συνάντησε εν μέσω πανδημίας το 2021 τον Τζο Μπάιντεν.

Γι’ αυτό και έχει διαχρονική σημασία η δήλωση του Βαρθολομαίου φεύγοντας από τον Λευκό Οίκο: «Είμαστε και θα παραμείνουμε εκεί. Περάσαμε δύσκολα. Και μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, όταν οι τουρκικές αρχές θέλησαν να διώξουν το Πατριαρχείο από την Κωνσταντινούπολη, οι μεγάλες δυνάμεις στήριξαν τη συνέχιση της παρουσίας μας, με πρώτη την αντιπροσωπεία της Μεγάλης Βρετανίας η οποία προφανώς επηρεάστηκε. Είμαστε εκεί 1.700 χρόνια».