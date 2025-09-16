Σε τρία βασικά μέτρα προχωρά η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει ήδη ενεργοποιήσει συγκεκριμένες παρεμβάσεις με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης και τη στήριξη των κτηνοτρόφων:

Θα υπάρξει ένα δεκαήμερο εντατικής εποπτείας από κτηνιάτρους, θα ενεργοποιηθεί όλο το ιατρικό προσωπικό και θα γίνουν επιτόπιοι έλεγχοι.

από κτηνιάτρους, θα ενεργοποιηθεί όλο το ιατρικό προσωπικό και θα γίνουν επιτόπιοι έλεγχοι. Θα δημιουργηθούν σταθμοί απολύμανσης σε συγκεκριμένα σημεία του οδικού δικτύου που θα υποδείξουν οι περιφέρειες, ώστε να γίνει απολύμανση όλων των οχημάτων.

σε συγκεκριμένα σημεία του οδικού δικτύου που θα υποδείξουν οι περιφέρειες, ώστε να γίνει απολύμανση όλων των οχημάτων. Θα δημιουργηθεί ένα πιστοποιητικό απολύμανσης έτσι ώστε να μην μπορεί να γίνει παράδοση ζωοτροφών, γάλατος κ.λπ., εάν δεν υπάρχει αυτό το πιστοποιητικό.

Ο Σπύρος Πρωτοψάλτης, γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μιλώντας στην ΕΡΤ, είπε ότι «υπάρχει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα με την ευλογιά αιγοπροβάτων. Βρισκόμαστε σε μία έξαρση και υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ και έναν χρόνο και χρειάζεται μια πολύ στενή συνεργασία όλων για να αντιμετωπιστεί αυτή η απειλή, η οποία είναι πολύ σημαντική για την υγεία και τον αγροτικό τομέα».

Ο ίδιος, διευκρίνισε πως η ευλογιά δεν είναι σαν την πανώλη, καθώς είναι πολύ πιο δύσκολη η αντιμετώπισή της, επειδή παραμένει για έξι μήνες και ο ιός έχει μεγαλύτερη διάρκεια στους χώρους.

Στη συνέχεια, υπογράμμισε ότι όσα μέτρα και να υπάρξουν, αν δεν εφαρμοστούν, η ευλογιά δεν θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί. Ανέφερε, επίσης, ότι την ευθύνη την έχουν όλοι, από τους κτηνοτρόφους μέχρι το υπουργείο, και θα πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες βιοασφάλειας και, αν δεν υπάρξει καθολική και πολύ αυστηρή απαγόρευση μετακίνησης αιγοπροβάτων, το πρόβλημα δεν πρόκειται να λυθεί.

Επιπλέον, ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφέρθηκε στην ανοδική πορεία των κρουσμάτων τους τελευταίους τρεις, τέσσερις μήνες, δηλώνοντας πως αυτό συμβαίνει γιατί δεν τηρούνται τα μέτρα βιοασφάλειας, δηλαδή εξακολουθούν να γίνονται παράνομες μετακινήσεις αιγοπροβάτων και δεν υπάρχει σωστό ράντισμα και απολύμανση.

Τέλος, αναφορικά με τα εμβόλια κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, σημείωσε πως δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ ο εμβολιασμός στην Ευρώπη και τα αποτελέσματά τους είναι αναμφίβολα, ενώ υποστήριξε πως ο εμβολιασμός θα έχει τρομερές επιπτώσεις για την οικονομία, διότι επηρεάζει το εθνικό προϊόν της φέτας. «Αυτή τη στιγμή η εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι να μην προχωρήσουμε στον εμβολιασμό».

«Αν δεν πετύχουν αυτά τα μέτρα, το επόμενο θα είναι η εφαρμογή lockdown»

Την ίδια ώρα, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστος Κέλλας, μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι αν αυτά τα μέτρα δεν έχουν αποτέλεσμα, η χώρα θα πάει σε καθολική απαγόρευση μετακίνησης και διακίνησης όλων των ζώων σε όλη τη χώρα.

«Μετά τις 15 Απριλίου -όταν είχαμε καταφέρει να έχουμε σχεδόν μηδενισμό των κρουσμάτων- λόγω του ότι χαλάρωσαν τα μέτρα ενόψει των εορτών του Πάσχα και σε συνδυασμό με την κουρά των προβάτων η οποία ακολούθησε αλλά και τις αγοραπωλησίες των ζώων, παρουσιάστηκε αύξηση των κρουσμάτων».

Στη συνέχεια, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης σημείωσε: «Αυτή τη στιγμή έχουμε περί τις 92.000 θανατωμένα ζώα στην περιφέρεια της Θεσσαλίας, από τα 262.000, τα 92.000 είναι στη Θεσσαλία».

«Μόνο με τη στενή συνεργασία όλων μπορούμε να εκριζώσουμε την ευλογιά και πρέπει να το κάνουμε. Αν δεν πετύχουν αυτά τα μέτρα, το επόμενο μέτρο θα είναι η εφαρμογή lockdown, καθολική απαγόρευση μετακίνησης και διακίνησης όλων των ζώων σε όλη τη χώρα».

Όπως εξήγησε ο ίδιος, αυτό σημαίνει «πάγωμα εμπορίου. Δεν θα παραδίδουν γάλα, δεν θα παραδίδουν κρέας. Δεν θα υπάρχουν σφαγές σε όλη τη χώρα. Μπορεί να το εφαρμόσουμε για μία βδομάδα, δέκα μέρες στην αρχή να δούμε το αποτέλεσμα και να δούμε πώς θα πάει παρακάτω. Γιατί ξέρετε, είναι ένα δύσκολο μέτρο. Δεν είναι κάτι εύκολο και γι’ αυτό το αφήνουμε τελευταίο. Θα είναι ένα μέτρο που θα έχει αντίκτυπο στην αγορά, γι’ αυτό και το αποφεύγουμε όπως ο διάολος το λιβάνι. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε με την τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας και με τη συνεργασία σε στενή συνεργασία καταρχήν κτηνοτρόφων, περιφερειών, δήμων και βεβαίως και του υπουργείου».