«Το σημαντικό δεν είναι να μοιράζεις χρήματα που δεν έχεις, αλλά να δημιουργείς μια οικονομία που παράγει, ώστε να μπορείς να επιστρέφεις στοχευμένα μέρισμα στους πολίτες», τόνισε σε συνέντευξή του στο Open ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Σκρέκας, ασκώντας κριτική στις εξαγγελίες του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, τον οποίο κατηγόρησε ότι μοιράζει υποσχέσεις χωρίς να εξηγεί πώς θα χρηματοδοτηθούν.

Αναφερόμενος στα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, ο κ. Σκρέκας επισήμανε ότι η μείωση των φορολογικών συντελεστών αυξάνει το καθαρό εισόδημα όχι μόνο σήμερα, αλλά και για κάθε μελλοντική αύξηση μισθού, καθώς ο φόρος που θα παρακρατείται θα είναι μικρότερος.

«Τα μέτρα είναι μια σημαντική ανάσα για νέους, οικογένειες και τη μεσαία τάξη, αλλά δεν είναι πανάκεια», είπε, προσθέτοντας ότι «τα προβλήματα δεν λύνονται με θεωρίες και υποσχέσεις, αλλά με πολιτικές που στηρίζονται σε πραγματικά δεδομένα και δημοσιονομική υπευθυνότητα».

Ερωτηθείς για την ακρίβεια και τον ΦΠΑ, εξήγησε ότι η διεθνής εμπειρία δείχνει πως η μείωση του ΦΠΑ δεν έχει πάντα αποτέλεσμα στις τελικές τιμές, φέρνοντας ως παράδειγμα την Ισπανία, όπου οι μειώσεις ήταν προσωρινές και ακυρώθηκαν. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει επιβάλει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε πρόστιμα για αθέμιτες πρακτικές και συνεχίζει τους ελέγχους στην αγορά. Όσον αφορά τη μείωση του ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά, διευκρίνισε ότι έγινε για να αποκατασταθεί ο υγιής ανταγωνισμός, καθώς επιχειρήσεις εγκατέλειπαν μικρότερα νησιά με υψηλότερο ΦΠΑ για γειτονικά μεγαλύτερα νησιά με χαμηλότερο.

Τέλος, σχολίασε τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για γενικευμένη μείωση ΦΠΑ, επισημαίνοντας ότι ένα τέτοιο μέτρο θα κόστιζε περίπου 10 δισ. ευρώ ετησίως.

«Αυτά τα έσοδα, που σε μεγάλο βαθμό προέρχονται και από 30 εκατομμύρια τουρίστες, επιστρέφουν στοχευμένα στους Έλληνες που τα έχουν πραγματικά ανάγκη. Το να τα μειώσουμε αδιακρίτως σημαίνει να χάσουμε πόρους που σήμερα στηρίζουν το κοινωνικό κράτος», κατέληξε ο γραμματέας της ΝΔ.