Για όλα τα θέματα της επικαιρότητας ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Για τις εξαγγελίες Ανδρουλάκη οι οποίες όπως είπε με πρόχειρους υπολογισμούς κοστίζουν περί τα 4 δις ευρώ και υποκρύπτουν νέους φόρους, για τις προκλήσεις της Τουρκίας, για τη δικογραφία για τα Τέμπη αλλά και τις δημοσκοπήσεις.

Μαρινάκης για εξαγγελίες Ανδρουλάκη: Όταν το «πρόγραμμα Θεσσαλονίκης» συνάντησε το «λεφτά υπάρχουν»

Αν μπορούσαμε να το πούμε με έναν τίτλο είναι όταν το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης συνάντησε το «λεφτά υπάρχουν». Σε πολλές ερωτήσεις για την κοστολόγηση των εξαγγελιών του πετούσε την μπάλα στην εξέδρα. Αν θέλεις να σε πάρουν στα σοβαρά τότε απαντάς «κοστίζει τόσο». Με συντηρητικούς υπολογισμούς όσα πρότεινε είναι 4 δισ. το χρόνο επιπλέον των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός και το ΠΑΣΟΚ δεν τα θεωρεί αρνητικά. Είτε τα είπε για να τα πει, είτε απέκρυψε άλλα μέτρα για να τα υιοθετήσει με αυξήσεις φόρων.

Είπε τη μισή αλήθεια γιατί δεν είπε τα μέτρα για να χρηματοδοτήσει τις παροχές. Πέραν των οικονομικών εξαγγελιών χωρίς κοστολόγηση είδαμε και αρκετές διατυπώσεις που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Επιμένει στα περί απευθείας αναθέσεων παρότι του έχουν απαντήσει σε όλα. Δεύτερο ψέμα είναι ότι αυξήσαμε τους μετακλητούς και επίσης εδώ έχουμε απαντήσει ότι έχει μειωθεί από το 2018 έως σήμερα. Προσπαθούν να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Πρέπει να πορευόμαστε με όρους πραγματικούς.

Για το θέμα των παρακολουθήσεων και για ποιο λόγο παρακολουθούνταν ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Έχει δοθεί αρμοδίως απάντηση. Δεν είναι αρμοδιότητα του πρωθυπουργού ούτε και έκανε κάποια παρακολούθηση και αυτά τα θέματα δεν θα υποκαταστήσουν την ένδεια κοστολογημένου προγράμματος.

Μαρινάκης για Novartis: Αυτοί που μιλούν σήμερα για κράτος δικαίου έστησαν την σκευωρία

«Οι αποφάσεις της δικαιοσύνης είναι αποφάσεις της δικαιοσύνης. Τελεία. Σας καλώ να θυμηθείτε όσα είχε πει ο κ. Τσίπρας στη Βουλή ότι η αξιοπιστία των συγκεκριμένων μαρτύρων θα κριθεί από τη δικαιοσύνη. Εκρίθη. Ήταν μια μαύρη περίοδος και κάποιοι κρεμάστηκαν στα μανταλάκια και αυτοί που μιλούν για κράτος δικαίου ήταν εκείνοι που έστησαν τη σκευωρία. Πολύ σωστά τα είχε πει ο κ. Τσίπρας ότι θα τους κρίνει η δικαιοσύνη και τους έκρινε», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Για το Πίρι Ρέις

«Έχει εκδοθεί Navtex από τον σταθμό Λήμνου όσον αφορά στο Πίρι Ρέις. Για την συνάντηση θα ανακοινωθεί αναλυτικά το πρόγραμμα και λεπτομερή ενημέρωση για κάθε επαφής. Η Ελλάδα θα υπερασπίζεται τα συμφέροντά της χωρίς να κάνει βήμα πίσω. Θα συνεχίσουμε τον διάλογο αλλά ο διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση».

Για την προκλητική ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών: Δεν θα επιτρέψουμε να ξαναγραφτεί η ιστορία

«Θα απαντήσω και ως ένας από τους πολλούς και ως απόγονος προσφυγικής οικογένειας. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες πρόσφυγες της Μικράς Ασίας ήρθαν στην πατρίδα κουβαλώντας πόνο και ξεριζωμό και η συγκεκριμένη γενοκτονία έχει αναγνωριστεί από την Βουλή. Σε αυτούς που μετέτρεψαν τον απόλυτο πόνο και την οδύνη σε δημιουργία χρωστάμε την αλήθεια. Δεν θα επιτρέψουμε να ξαναγραφτεί η ιστορία. Εμείς δε θέλουμε να καλλιεργήσουμε την έχθρα. Πιστεύουμε στον διάλογο και έχει παράξει σημαντικά αποτελέσματα. Το ότι επενδύουμε στον διάλογο δε σημαίνει ότι θα ξαναγράψουμε την ιστορία», είπε ο κ. Μαρινάκης.

Απελπισμένοι όσοι χρησιμοποιούν το όνομα του Αντετοκούνμπο για το νόμο Πλεύρη

«Φτηνή αντιπολίτευση και εκτός τόπου και χρόνου κριτική. Ο νόμος Πλεύρη αναφέρεται στους παράνομους μετανάστες που προσπαθούν να εισβάλλουν παράνομα στην χώρα μας. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ο οποίος είναι σύμβολο για το παράδειγμά του είναι σαν κι εμάς. Γεννήθηκαν στην Ελλάδα, εργάστηκαν σκληρά και είναι Έλληνες. Αυτούς τους ανθρώπους θέλουμε και οφείλουμε να τους αγκαλιάσουμε. Το να χρησιμοποιείς ένα σύμβολο του αθλητισμού για να δημιουργήσεις εντυπώσεις με την ιδεοληψία σου είναι το τελευταίο στάδια της απελπισίας για ένα κόμμα.

Στήριξαν την Ελλάδα ο Γιάννης και η οικογένειά του. Δεν έχει σχέση με όσους προσπαθούν να εισβάλλουν στη χώρα. Εκ του ασφαλούς μπορεί να πει κανείς πολλά. Αλλά ας κάνει κανείς μια επίσκεψη στον Έβρο που έζησαν την υβριδική επίθεση. Και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Δεν είναι έντιμο πολιτικά να βάζουμε στο ζύγι δυο διαφορετικά ζητήματα. Δεν θα πάρουμε πίσω την διάταξη αυτή γιατί πρέπει να αποδείξουμε ότι η Ελλάδα προστατεύει τα σύνορά της».

Για τη δικογραφία για τα Τέμπη: Ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της

Έχουμε απόλυτο σεβασμό στις οικογένειες των θυμάτων. Ποτέ δεν θα στραφούμε ενάντια στους ανθρώπους αυτούς και σκύβουμε το κεφάλι μπροστά τους. Η παρέμβαση στη δικαιοσύνη είναι πολύ βαριά κατηγορία. Αν έχετε κάποιο στοιχείο ότι παρενέβη η κυβέρνηση στη δικαιοσύνη να το πείτε. Αλλιώς πετάτε λάσπη στον ανεμιστήρα.

Δεν θεωρώ τον εαυτό μου κατάλληλο για να κρίνω έναν εισαγγελέα ή έναν πρόεδρο εφετών. Ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της και όποιος έχει ευθύνη.

Για τις δημοσκοπήσεις: Πρόωρο να μιλάμε για αυτοδυναμία

«Είναι θετικό για εμάς ότι οι ανακοινώσεις των συγκεκριμένων μέτρων σε ένα μεγάλο ποσοστό πολιτών φάνηκε ότι είναι θετικές. Όλα όμως θα φανούν στις αρχές του 2026. Είχαμε συνηθίσει μέτρα αλλά ότι έχει πει ο πρωθυπουργός και αυτή είναι η διαφορά τα κάνει πράξη. Την επόμενη φορά που θα υπάρχει δημοσιονομικός χώρος σε αυτή την κατεύθυνση θα στραφούμε σε μειώσεις φόρων. Είναι εξαιρετικά πρόωρο να μιλάμε για αυτοδυναμία. Οι πολίτες αποφασίζουν αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν έχουμε κάτι να κερδίσουμε από αυτή τη συζήτηση. Πρέπει να δουλέψουμε σκληρά».