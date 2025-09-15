Ποινές φυλάκισης με αναστολή επέβαλε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο στους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες της υπόθεσης Novartis. Συγκεκριμένα, το δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης 25 μηνών στον Φιλίστορα Δεστεμπασίδη, ενώ 33 μήνες επιβλήθηκαν στη Μαρία Μαραγγέλη.

Το δικαστήριο ανέστειλε τις ποινές για τρία έτη.

Οι κατηγορούμενοι, που με τις καταθέσεις τους έβαλαν στο «κάδρο» της υπόθεσης Novartis πολιτικά πρόσωπα, κρίθηκαν ένοχοι για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης και της ψευδούς κατάθεσης κατ’ εξακολούθηση. Συγκεκριμένα, ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης κρίθηκε ένοχος για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης σε βάρος των Άδωνι Γεωργιάδη, Ανδρέα Λοβέρδου και Νίκου Μανιαδάκη, ενώ για τα υπόλοιπα πρόσωπα η πρόεδρος διατήρησε αμφιβολίες και τον αθώωσε.

Η δεύτερη κατηγορούμενη, Μαρία Μαραγγέλη, η οποία απουσίαζε από το εδώλιο, καταδικάστηκε για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης για όσα είχε καταθέσει σε βάρος των Άδωνι Γεωργιάδη, Ιωάννη Στουρνάρα, Ανδρέα Λοβέρδου, Μάριου Σαλμά και Αντώνη Σαμαρά.

Τα ελαφρυντικά

Το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, αναγνώρισε στους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες της Novartis το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, ενώ απέρριψε αυτό των μη ταπεινών αιτίων.

Αναφερόμενη στον Φιλίστορα Δεστεμπασίδη, η εισαγγελική λειτουργός ανέφερε πως «η αναγνώριση του ελαφρυντικού των μη ταπεινών αιτίων έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την ενοχή για εν γνώσει του ψευδή κατάθεση, άρα δεν πρέπει να αναγνωριστεί». Η εισαγγελέας εισηγήθηκε να «του δοθεί το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, ήταν εδώ σε κάθε συνεδρίαση, συνέβαλε στην αξιοπρέπεια και την κοσμιότητα της διαδικασίας ενώ έχει λευκό ποινικό μητρώο».

Σχετικά με τη Μαρία Μαραγγέλη, η εισαγγελέας σχολίασε πως «μπορεί η κατηγορούμενη να μην υπέστη τη βάσανο της διαδικασίας, ωστόσο προσήλθε για να απολογηθεί». «Δεν έχω συγκεκριμένα στοιχεία για τη ζωή της, αλλά πρέπει να της αναγνωριστεί το ελαφρυντικό του σύννομου βίου», ανέφερε χαρακτηριστικά.