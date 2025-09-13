«Για εμάς ως κυβέρνηση αλλά και για εμένα προσωπικά, το να έρθει η περιφέρεια πιο κοντά στο κέντρο ή το κέντρο να πάει στην περιφέρεια είναι εθνικός στόχος», είπε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης.

Ο ίδιος μιλώντας στην εφημερίδα «Τα χωριάτικα» του δήμου Αμφίπολης, σημείωσε: «Έχουμε διαπιστώσει ότι διαχρονικά, παρόλο που έχουν επενδυθεί πόροι στην περιφέρεια και έχει γίνει προσπάθεια, τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να είναι καλύτερα. Άρα, πρέπει να δούμε τι πρέπει να αλλάξει. Αυτό που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι το πώς θα υποστηρίξουμε κάθε συμπολίτη μας στο δικαίωμά του να αναπτυχθεί, να εργαστεί, να κάνει οικογένεια εκεί που γεννήθηκε και μεγάλωσε, αν το επιθυμεί. Να κάνει αυτό που θέλει στον τόπο του, να μπορέσει να αισθανθεί ότι τα κατάφερε. Για αυτό χρειάζεται, όμως, και ένας σχεδιασμός και να δουλέψουμε συγκροτημένα».

«Η Εθνική Στρατηγική κάνει ακριβώς αυτή τη δουλειά. Έχει έναν πιο έντονο τοπικό σχεδιασμό, εστιάζουμε περισσότερο στη λεπτομέρεια, στη βάση, συζητώντας αρκετά και δουλεύοντας ακόμα περισσότερο, αλλά ταυτόχρονα συνδέοντας το τοπικό με το εθνικό γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και σίγουρα -το πιστεύω πάρα πολύ- αυτό δεν μπορεί να γίνει από την Αθήνα, πρέπει να πας εκεί. Γι’ αυτό και εμείς επισκεπτόμαστε αρκετές περιοχές».

Στη συνέχεια, όπως τόνισε ο ίδιος: «Οι νέοι είναι προφανώς και το παρόν και το μέλλον. Η φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ, μάλιστα, προβλέπει μηδενική φορολογία για νέους εργαζόμενους έως 25 ετών και εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ, αλλά και μειωμένο συντελεστή 9%, αντί για 22%, για νέους εργαζόμενους έως 30 ετών για το ίδιο εισόδημα. Μέριμνά μας είναι να ενισχύσουμε τους νέους που εργάζονται, αλλά και αυτούς που θέλουν να επιχειρούν, με φορολογική ασφάλεια, για να απελευθερωθούν οι δημιουργικές δυνάμεις μας. Εγώ διακρίνω στη νέα γενιά, με την οποία χρειάζεται μία επανασύνδεση, μία χρήσιμη ορμή, την οποία πρέπει όχι να την ελέγξεις ούτε την κατευθύνεις, αλλά να της δώσεις τα εφόδια για να κάνει πραγματικά καλύτερο στην επόμενη φάση».

«Στην πλατφόρμα για κάθε τοπικό σχέδιο θα υπάρχει δυνατότητα διαβούλευσης. Διαπιστώνω ότι ήδη αρκετοί νέοι εκπροσωπούν φορείς, όπως μπορεί να είναι το επιμελητήριο ή και επιστημονικούς φορείς. Μας ενδιαφέρει όμως, ένα κομμάτι της οργανωμένης διαβούλευσης να γίνει πρώτα ψηφιακά για να ενισχύσουμε τη συμμετοχή, ενώ σκεφτόμαστε και άλλους τρόπους, να το αναδείξουμε ακόμα περισσότερο», ανέφερε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ.

«Η παραμεθόριος είναι ξεχωριστή και στρέφουμε εκεί την προσοχή μας»

Αναφορικά με το πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη στον Έβρο, ο Θανάσης Κοντογεώργης μίλησε για «την αγωνία να βρούμε τρόπους “να ανάβει το φως του χωριού”. Γιατί η παραμεθόριος είναι ξεχωριστή και έχουμε την υποχρέωση να δείχνουμε μία ιδιαίτερη φροντίδα και να στρέφουμε εκεί την προσοχή μας -και αυτό κάνουμε. Το κίνητρο εγκατάστασης με 10.000 Euro στα χωριά του βορείου Έβρου προφανώς δεν είναι πανάκεια, δε λειτουργεί από μόνο του. Το γεγονός, όμως, ότι ήδη πάνω από 500 είναι επιλέξιμοι και έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον σημαίνει ότι κάποιους απασχολεί και σίγουρα πρέπει να δεις πώς αυτό θα το μετουσιώσεις σε πράξη».

Σε επόμενο σημείο, αναφορικά με το αποτύπωμα των μέτρων που ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ, επισήμανε: «Λαμβάνουν υπ’ όψιν ακριβώς αυτό, τη στήριξη και ενθάρρυνση των ανθρώπων που ζουν στα χωριά και σε μικρά νησιά ή θέλουν να ζήσουν σε αυτά τα μέρη. Καταργείται ο ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία στα χωριά, ενώ μειώνεται κατά 30% ο ΦΠΑ στα νησιά έως 20.000 κατοίκους».

«Η Μακεδονία και η Θράκη έχουν έναν κομβικό ρόλο»

Αναφερόμενος, ειδικότερα, στις προτεραιότητες για την Κεντρική Μακεδονία, ο Θανάσης Κοντογεώργης μίλησε για τη Θεσσαλονίκη. «Όποιος την επισκεπτόταν τα προηγούμενα χρόνια συναντούσε διαρκώς ένα κλίμα παραπόνων απέναντι στην Αθήνα και το αθηναϊκό κράτος. Σήμερα, όμως, η αλλαγή στην πόλη είναι ορατή και αισθητή. Είναι αλήθεια ότι στη Μακεδονία υπήρχαν έργα που είχαν μείνει πίσω, ιδιαίτερα στους οδικούς άξονες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η χώρα πέρασε μια δεκαετή κρίση, που άφησε πολλά έργα στάσιμα. Εμείς προσπαθούμε να πιάσουμε το νήμα από την αρχή. Δρόμοι όπως Θεσσαλονίκη-Έδεσσα και Δράμα-Αμφίπολη μπαίνουν πλέον σε τροχιά ολοκλήρωσης», αναφέρει με την ταυτόχρονη επισήμανση ότι «μέσα από το erga.gov.gr, ο κάθε πολίτης μπορεί να δει, με επικαιροποίηση ανά τρεις μήνες, την πρόοδο των έργων».

Τέλος, ο ίδιος συμπλήρωσε ότι «η Μακεδονία και η Θράκη έχουν έναν κομβικό ρόλο, όχι μόνο για αυτονόητους λόγους αλλά και γιατί διαθέτουν τεράστιες δυνατότητες. Είναι πραγματικά ένα σταυροδρόμι. Πιστεύω πως πολύ σύντομα το τοπίο, όπως ήδη συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη, θα είναι εντελώς διαφορετικό».

Πηγή: ΑΠΕ