Το σχέδιο νόμου του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με τίτλο «Κοινωνική αντιπαροχή, κοινωνική μίσθωση, τριτεκνική ιδιότητα και άλλες διατάξεις» εγκρίθηκε στη Βουλή κατά πλειοψηφία.

«Το νομοσχέδιο μας ενοχλεί. Ενοχλεί γιατί διαταράσσει. Σπάει ένα μεγάλο ταμπού της μεταπολίτευσης για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Οι ιδιώτες δεν δαιμονοποιούνται πια αλλά αξιοποιούνται για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, μέσω της τέχνης του εφικτού», ανέφερε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου και σημείωσε: «η αντιπολίτευση μπορεί να λαϊκίζει και να τα καταγγέλλει όλα. Εμείς όμως δουλεύουμε και αφήνουμε έργο. Έργο που αλλάζει τη ζωή των πολιτών μας».