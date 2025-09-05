«Τα μέτρα της φετινής ΔΕΘ ενισχύουν το παρόν και υποστηρίζουν το μέλλον», είπε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης.

Ο ίδιος μιλώντας στο Open, προανήγγειλε ότι «παρεμβάσεις με μόνιμο και διαρθρωτικό χαρακτήρα, υποστηρίζουν τη μεσαία τάξη και την οικογένεια -τα παιδιά είναι το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας- αυτή είναι η μαγιά των παρεμβάσεων του επόμενου διαστήματος». Παρεμβάσεις που θα φέρνουν «βελτίωση εισοδήματος για αρκετές κοινωνικές και επαγγελματικές κατηγορίες».

Εκτενής αναφορά έγινε στο δημογραφικό, το οποίο χαρακτήρισε «εθνικό στόχο». Ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα συνδέεται άμεσα με μια σειρά επιμέρους πολιτικών, φορολογικών και άλλων παραμέτρων. Παράλληλα, επισήμανε πως «το στεγαστικό πρόβλημα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το δημογραφικό», τονίζοντας ότι βασικός στόχος της κυβέρνησης είναι να εξασφαλίσει στα νέα παιδιά πρόσβαση σε προσιτή στέγη -είτε μέσω αγοράς, είτε μέσω ενοικίασης.

Με διαρθρωτικά μέτρα που κατατείνουν στην αύξηση της προσφοράς αλλά και με την επιστροφή ενοικίου. «Αυτές τις ημέρες συζητείται στη Βουλή ο θεσμός της κοινωνικής αντιπαροχής».

«Δεν θέλουμε να έχουν άγχος τα νέα παιδιά με την απόκτηση οικογένειας και την απόκτηση σπιτιού» και για τον σκοπό απαιτείται ένα σύνολο μέτρων, εξήγησε, δηλαδή «ένας συνδυασμός φορολογικής πολιτικής, κινήτρων, κοινωνικής αντιπαροχής και αύξηση διαθέσιμων κατοικιών (που) θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της στρέβλωσης».

Αλλάζοντας ηλικιακή ομάδα και σε ερώτημα για τους συνταξιούχους είπε πως «για εμάς είναι μια κοινωνική κατηγορία αιχμής και προτεραιότητας, και θα έχουμε πράγματα να πούμε για αυτό και στη συνέχεια».

Για τον Αλέξη Τσίπρα

Αναφορικά με τα σενάρια επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή, ο Θανάσης Κοντογεώργης τόνισε: «Δεν έχουμε ακούσει κάτι καινούριο από τον κ. Τσίπρα, άρα η συζήτηση αφορά τα πεπραγμένα». Πάντως, σε κάθε περίπτωση ο κ. Τσίπρας έχει το δικαίωμα της επιστροφής, ανέφερε και πρόσθεσε ότι «ο μέσος πολίτης περιμένει ένα πλαίσιο αυτοκριτικής από εκείνον». Ενώ σχολίασε ότι «οι πολιτικές διεργασίες μπορεί να αφορούν πρόσωπα αλλά κυρίως αφορούν κοινωνικά ζητήματα».

«Αν ο κ. Τσίπρας έχει να μας πει κάτι για το παρόν και το μέλλον της κοινωνίας, με νόημα και περιεχόμενο, είναι καλοδεχούμενα και θα συζητήσουμε και επ’ αυτών. Εμείς είμαστε σταθερά προσανατολισμένοι στη δουλειά που πρέπει να γίνει, από αυτό θα κριθούμε».

Στη συνέχεια, όπως είπε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ: «Κατέστρεψε το Κέντρο κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του με τη φορομπηχτική πολιτική του με φορολογικές και ασφαλιστικές εισφορές που έφταναν το 70% του εισοδήματος και κυρίως -και δεν πρέπει να το ξεχνάμε- με έναν διαιρετικό λόγο. Σημασία έχει ως ηγέτης, πρωθυπουργός, αρχηγός μιας παράταξης να μπορείς να ενώνεις. Ό,τι έχει να πει ο κ. Τσίπρας να το πει».

«Εμείς αναμετριόμαστε με προβλήματα, βάζουμε μπροστά τις πολιτικές μας. Ας ακούσουμε προτάσεις επ’ αυτών, έτσι βγάζουν οι πολίτες συμπεράσματα, κρίνουν και συγκρίνουν».

Τέλος, αναφορικά με τις συνομιλίες του πρώην υπουργού Πάνου Καμμένου με πρόσωπα που κατηγορούνται ότι συμμετείχαν στη «μαφία της Κρήτης», ο υφυπουργός είπε: Είναι πρόσφατες οι θύμησες και όλα αυτά συμπληρώνουν μια εικόνα που υπήρχε διαχρονικά», ήταν το πρώτο σχόλιό του και συμπλήρωσε: «Όπως το λέμε λαϊκά, “από θαύμα ζούμε”. Περάσαμε από δύσκολες καταστάσεις με ανθρώπους που διαχειρίστηκαν πολύ ευαίσθητες συνθήκες για την ελληνική κοινωνία. Οι συμπολίτες μας έχουν μνήμη. Εμείς είμαστε σταθερά προσανατολισμένοι μπροστά. Σε καμία περίπτωση δεν θα αφήσουμε να κυλήσουμε πάλι στο χθες. Είτε αυτό αφορά πολιτικές και νοοτροπίες είτε πρόσωπα», υπογράμμισε κλείνοντας.

Πηγή: ΑΠΕ