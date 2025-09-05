«Πλάκα έκανα», λέει ο Πάνος Καμμένος για όσα ανέφερε σε διαλόγους που βγήκαν στη δημοσιότητα μέσω της δικογραφίας για τη «μαφία της Κρήτης, σε ηχητικά όπου συνομιλεί με ηγετικά στελέχη της εγκληματικής οργάνωσης. Επίσης, ο κ. Καμμένος κάνει λόγο για «δολοφονία χαρακτήρα» και διερωτάται «γιατί άραγε διαρρέουν επιλεκτικά από μια δικογραφία για εγκληματική οργάνωση μόνο δικούς μου διαλόγους;».

«Μου τηλεφωνούν 500 άνθρωποι την ημέρα. Πώς να πάρω στα σοβαρά κάποιον που πιστεύει ότι μπορεί να μεσολαβήσει ο Τραμπ για να γίνει μητροπολίτης ένας αρχιμανδρίτης; Αυτά είναι γελοιότητες. Πλάκα του έκανα, προφανώς! Δεν θυμάμαι αν υπάρχουν και άλλες συνομιλίες μου», είπε ο Πάνος Καμμένος, μιλώντας στο OPEN.

Ο Πάνος Καμμένος συνέχισε: «Γιατί άραγε διαρρέουν επιλεκτικά από μια δικογραφία για εγκληματική οργάνωση μόνο δικούς μου διαλόγους; Επιχειρούν δολοφονία του χαρακτήρα μου. Φοβούνται μήπως επιστρέψω».

Στη συνέχεια, ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους «έχετε πάρει τέτοια απόφαση;» και ο Πάνος Καμμένος απάντησε: «αν συνεχίσουν τον πόλεμο, θα κατέβω πάλι στην πολιτική».

Σε επόμενη ερώτηση, σχετικά με το εάν θα μπορούσε μια τέτοια κίνησή του να συνδυαστεί με την πιθανή επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Καμμένος απάντησε: «Σε εσάς είπε ο Παύλος Μαρινάκης για rebranding. Με τον Τσίπρα διατηρώ ακόμη καλές σχέσεις. Μας χώριζαν και μας χωρίζουν μόνο οι Πρέσπες».

Ο διάλογος του Πάνου Καμμένου με τον αρχηγό της σπείρας

Σημειώνεται πως, σε διάλογο που είδε χθες το φως της δημοσιότητας, ο Πάνος Καμμένος ακούγεται να μιλά στον γνωστό του και να λέει πως μετέφερε το «ρουσφέτι» στο «επιτελείου του Τραμπ».

Παράλληλα ο Πάνος Καμμένος ακούγεται να αναφέρεται και σε «παγιδευμένο» δωμάτιο ξενοδοχείου στο οποίο θα έμενε, από το οποίο ο αρχηγός της σπείρας με τον οποίο μιλά φέρεται να έβγαλε τους «κοριούς».

Αρχηγός σπείρας: Να πάμε να φάμε το ψαράκι μας να τον γνωρίσεις. Ο άνθρωπος είναι δικός μας.

Καμμένος: Θα τα κανονίσω εγώ. Μη σε νοιάζει τίποτα. Απλώς πες μου εσύ πότε θα ‘ρθείτε να στείλω εγώ να σε πάρω από το αεροδρόμιο.

Αρχηγός σπείρας: Ωραία. Εντάξει πρόεδρε. Εντάξει αγάπη μου, εμείς στους Αμερικανούς το δώσαμε πάνω αυτό;

Καμμένος: Όταν μου το είπες αμέσως.

Αρχηγός σπείρας: Τέλος, τότε είμαστε οκ.

Καμμένος: Το θέμα είναι ό,τι εκεί πέρα υπάρχουν διαφορετικές διευθύνσεις. Εγώ το έδωσα στο επιτελείο του Τραμπ.

Αρχηγός Σπείρας: Ε, τέλος, άμα το έδωσες εκεί είμαστε κομπλέ.

Καμμένος: Ναι. Το θέμα είναι ότι πρέπει να πάει στη στρατιωτική διοίκηση και ο διοικητής αν δεν είναι Δημοκρατικός, δηλαδή της Σούδας. Γιατί είναι και μ… αυτοί. Αυτοί είναι οι Δημοκρατικοί κάνουν.

Αρχηγός Σπείρας: Ωραία, πρόεδρέ μου, άκουσε. Την άλλη εβδομάδα όπως είπαμε, με το καλό να γυρίσεις, θα τα κάνουμε όπως τα είπες. Τώρα πάω να τον βρω εγώ, να σε πάρουμε τηλέφωνο, να πείτε μια καλησπέρα και να του πεις αυτά.

Καμμένος: Πάρε με το πρωί γιατί τώρα εγώ τέτοια ώρα αρχίζω να μιλάω με έξω.

Σε άλλο τμήμα της συνομιλίας ακούγονται να λένε:

Αρχηγός Σπείρας: Εντάξει προεδράρα μου. Και να θυμάσαι το μ… που μας πήγε κόντρα. Ήταν ο Χ… ο Π… που είναι τώρα στο Ρέθυμνο αστυνομικός διευθυντής. Να θυμάσαι.

Καμμένος: Άκου τον π… Τον θυμάμαι που έβγαλες τους κοριούς εσύ.

Αρχηγός Σπείρας: Στις κουρτίνες δεν τα θυμάσαι; Στις κουρτίνες που σε πήρα και σου λέω στο ξενοδοχείο μην κάνεις τίποτα. Χαχαχα.

Καμμένος: Είχε βάλει ο π… και στις κουρτίνες, είχε βάλει και στα λαμπατέρ.

Αρχηγός Σπείρας: Ναι, ναι, ναι

Καμμένος: Και στις πρίζες.