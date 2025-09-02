Απάντηση στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια δίνει το υπουργείο Ανάπτυξης, με ανακοίνωσή του, επικαλούμενο στοιχεία της Eurostat που δείχνουν χαμηλότερο αθροιστικό πληθωρισμό στην Ελλάδα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και παρουσιάζοντας τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει για τον περιορισμό της αθέμιτης κερδοφορίας και την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών.

Αναλυτικά, το υπουργείο Ανάπτυξης απαντάει σε πέντε αιτιάσεις του ΠΑΣΟΚ ως εξής :

Αιτίαση ΠΑΣΟΚ

Τι υποσχέθηκαν: Μείωση τιμών και έλεγχο της ακρίβειας

Τι πέτυχαν: Αυξήσεις παντού, μόνο στα τρόφιμα 34%

Απάντηση

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, στην Ελλάδα την εξαετία Ιούλιος 2019 – Ιούλιος 2025 προκλήθηκε, εξαιτίας της παγκόσμιας πληθωριστικής κρίσης, αθροιστικός πληθωρισμός 21,2%. Ο αθροιστικός πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το ίδιο χρονικό διάστημα ήταν 26,7%.

Στον τομέα των τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών την εξαετία Ιούλιος 2019 – Ιούλιος 2025 η Ελλάδα παρουσιάζει αθροιστικό πληθωρισμό 39,2%, ίσο περίπου με τον αντίστοιχο αθροιστικό πληθωρισμό τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών στην ΕΕ που είναι 38,9%.

Παράλληλα, στον τομέα των καθαριστικών προϊόντων (απορρυπαντικά) ο αθροιστικός πληθωρισμός της εξαετίας 2019 – 2025 είναι για την Ελλάδα 8,9%, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά μέσο όρο είναι 26,0%. Αντίστοιχη είναι η διαφορά για τα προϊόντα προσωπικής υγιεινής, όπου ο αθροιστικός πληθωρισμός της εξαετίας 2019-2025 είναι για την Ελλάδα -2,2%, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά μέσο όρο είναι 20,1%.

Οι διαφορές αυτές οφείλονται στα αυστηρά μέτρα που έλαβε η Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της αθέμιτης κερδοφορίας και των παραπλανητικών εκπτώσεων που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν από πολλές επιχειρήσεις ως μηχανισμός μετακύλισης ανατιμήσεων στους καταναλωτές. Υπογραμμίζεται ότι το ζήτημα των παραπλανητικών εκπτώσεων δεν τέθηκε ποτέ από το ΠΑΣΟΚ σε κανένα επίπεδο της δημόσιας συζήτησης.

Εντύπωση προκαλεί ακόμα το γεγονός πως το ΠΑΣΟΚ, για λόγους που δεν είναι εμφανείς σε κανέναν λογικό και καλόπιστο άνθρωπο, δεν βρήκε ούτε μία λέξη να πει για την εκφρασμένη βούληση της Κυβέρνησης να νομοθετήσει την ίδρυση της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Θα στελεχωθεί με 500 στελέχη -τα 300 από τα οποία θα είναι ελεγκτές- και θα ενισχυθεί με ψηφιακά εργαλεία για την άμεση ανταπόκριση στις καταγγελίες των πολιτών.

Αιτίαση ΠΑΣΟΚ

Μέτρα ΝΔ για καταπολέμηση ακρίβειας: Δεκάδες καλάθια (νοικοκυριού, νονού) και pass

Αποτέλεσμα: Παραμένουμε σταθερά δεύτεροι από το τέλος στην Ευρώπη στην αγοραστική δύναμη.

Απάντηση

Η Κυβέρνηση ΝΔ είναι η μόνη κυβέρνηση που έχει επιβάλει βαριά πρόστιμα, πολλών εκατομμυρίων ευρώ, σε δεκάδες μεγάλες επιχειρήσεις για παράβαση της νομοθεσίας περί αθέμιτης κερδοφορίας.

Επί Κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, δεν υπήρχαν ούτε έλεγχοι, ούτε νομοθετικό πλαίσιο για την αθέμιτη κερδοφορία, ούτε και πρόστιμα σε επιχειρήσεις, άρα και καμία προσπάθεια καταπολέμησης της ακρίβειας.

Το γεγονός ότι η Ελλάδα παρουσιάζει καλύτερα στοιχεία διαχρονικού πληθωρισμού σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνιστά απόδειξη ότι η επιβολή σκληρών μέτρων έχει αποδώσει, στο μέτρο που αυτό είναι δυνατό στο πλαίσιο της παγκόσμιας πληθωριστικής κρίσης.

Αιτίαση ΠΑΣΟΚ

Υπερκέρδη

Εκατοντάδες εκατομμύρια υπερκέρδη των πολυεθνικών, µόλις 18 εκατ. ευρώ πρόστιµα, τα οποία εκκρεµούν ή καταπίπτουν.

Διαρκής άρνηση της κυβέρνησης να δώσει στη δηµοσιότητα τα προϊόντα για τα οποία επιβάλλονται τα πρόστιµα και το ύψος του θεωρουµένου παρανόµου κέρδους.

Απάντηση

Από την έναρξη της παγκόσμιας πληθωριστικής κρίσης έχουν επιβληθεί από τη ΔΙΜΕΑ πρόστιμα συνολικού ύψους περίπου 35 εκατ. ευρώ για την καταπολέμηση φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας, παραπλανητικών εμπορικών πρακτικών και παραβάσεων της καταναλωτικής νομοθεσίας.

Τα πρόστιμα που επιβάλλονται από τις υπηρεσίες του υπουργείου Ανάπτυξης, εισπράττονται ή βεβαιώνονται από την αρμόδια φορολογική αρχή σε βάρος των υπόχρεων επιχειρήσεων στο 100%. Κανένα πρόστιμο που επέβαλαν οι υπηρεσίες του υπουργείου Ανάπτυξης δεν έχει ως τώρα καταπέσει στα δικαστήρια.

Από ποια στοιχεία προκύπτουν τα συμπεράσματα του ΠΑΣΟΚ; Πόσα είναι τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στις επιχειρήσεις που προέβαιναν σε αντίστοιχες πρακτικές επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ;

Αιτίαση ΠΑΣΟΚ

Θηριώδεις αυξήσεις σε ασφάλιστρα υγείας: Αύξηση κοντά στο 30%, αποτέλεσµα της νοµοθεσίας και των πολιτικών της Κυβέρνησης (Δείκτης ΙΟΒΕ). Υποχώρηση της Κυβέρνησης για το 2025 µπροστά στην πίεση και την κατακραυγή του ΠΑΣΟΚ και της αντιπολίτευσης, µε αλλαγή του τρόπου υπολογισµού µε βάση την ΕΛΣΤΑΤ, µε εφαρµογή όµως που θα ισχύσει από το 2026. Ένας ακόµη χρόνος δώρο στις ασφαλιστικές εταιρίες από την κυβέρνηση.

Απάντηση

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Το κόστος ασφάλισης υγείας έχει αυξηθεί σημαντικά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, περίπου 22,5% από το 2019 (στην Ελλάδα 28,9%). Στην Ισπανία, για παράδειγμα, η αύξηση των ασφαλίστρων υγείας έχει αυξηθεί κατά 53,9% την ίδια περίοδο, στη Νορβηγία 51,2% και στη Φινλανδία 31,3%.

Ο δείκτης του ΙΟΒΕ, στον οποίο αναφέρεται το ΠΑΣΟΚ, αφορά μόνο σε μία σχετικά μικρή μερίδα συμβολαίων, με ισόβιο χαρακτήρα, που συνάφθηκαν, στη μεγάλη τους πλειοψηφία από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 έως τα μέσα της δεκαετίας του 2000 επί Κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, με καταχρηστικούς για τους καταναλωτές όρους, χωρίς να υπάρξει οποιαδήποτε εποπτεία εκείνη την εποχή από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Η κυβέρνηση έχει νομοθετήσει τη δημιουργία ενός νέου δείκτη, που θα εκδίδεται με μεθοδολογία και διαδικασία που θα καθορίζει η ΕΛΣΤΑΤ, προκειμένου να αντιμετωπιστεί, στο μέτρο του δυνατού, το πρόβλημα της αναπροσαρμογής των ασφαλίστρων των ισόβιων συμβολαίων υγείας που δημιουργήθηκε σε παλαιότερες εποχές.

Αιτίαση ΠΑΣΟΚ

Πλήρης απαξίωση καταναλωτικού κινήματος

Δεκαπέντε αιτήσεις καταναλωτικών οργανώσεων, τρεις µόνο πιστοποιήσεις. Στόχος της ΝΔ η αφωνία του καταναλωτικού κινήµατος, που επέβαλε και µε νόµο.

Απάντηση

Έως σήμερα, στο νέο μητρώο ενώσεων καταναλωτών και φορέων που νομιμοποιούνται να ασκούν αντιπροσωπευτικές αγωγές υπέρ των καταναλωτών στα δικαστήρια έχουν εγγραφεί τέσσερις ενώσεις.

Δυστυχώς, κατά κοινή ομολογία, ένα πολύ σημαντικό μέρος των ενώσεων καταναλωτών που ήταν εγγεγραμμένες στα παλαιότερα μητρώα, δεν έχουν πραγματικά μέλη (ενώσεις-σφραγίδες), δεν πραγματοποιούν δαπάνες ή ουσιαστικές δράσεις υπέρ των καταναλωτών για πολλά χρόνια, δεν εισπράττουν συνδρομές εισπράττοντας απαξίωση από τα εγγεγραμμένα μέλη τους, δεν υπερασπίζονται τους καταναλωτές ενώπιον των δικαστηρίων ή έχουν αλλότριους καταστατικούς σκοπούς από την υπεράσπιση των καταναλωτών, κάτι που απαγορεύεται ρητά από το νόμο. Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε ένωση καταναλωτών είναι ευπρόσδεκτη να εγγραφεί στα μητρώα του υπουργείου Ανάπτυξης στο μέτρο που καλύπτει τις προϋποθέσεις του νόμου και των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή: ΑΠΕ