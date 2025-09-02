«Η αξιωματική αντιπολίτευση δεν θα μπορούσε να επιλέξει καλύτερη ημέρα από τη σημερινή για την ανακοίνωσή της για τα εργασιακά, καθώς, μόλις πριν από λίγες ώρες, δημοσιεύθηκαν στοιχεία από το Πληροφοριακό Σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ” του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που δείχνουν ότι το πρώτο επτάμηνο του 2025 σημειώθηκε ιστορικό ρεκόρ απασχόλησης, με την υψηλότερη επίδοση όλων των εποχών στο ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων, δημιουργώντας +319.843 νέες θέσεις εργασίας».

Αυτό τονίζει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση ενισχύει την αγορά εργασίας στην πράξη, εφαρμόζοντας πολιτικές με αναπτυξιακό πρόσημο.

Ειδικότερα, το Υπουργείο Εργασίας σημειώνει τα εξής:

«Το ΠΑΣΟΚ σωστά αναφέρει ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει προχωρήσει σε μια σειρά νομοθετικών παρεμβάσεων που διαμόρφωσαν ένα νέο τοπίο στην αγορά εργασίας.

Ως αποτέλεσμα ακριβώς αυτών των παρεμβάσεων, από το 2019:

Έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 500.000 νέες θέσεις εργασίας .

. Έχει σημειωθεί η μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας στην ΕΕ κατά 9,8 ποσοστιαίες μονάδες (-55%). Από το ποσοστό ανεργίας του 17,8% που παρέλαβε η παρούσα κυβέρνηση τον Ιούλιο 2019 , φτάσαμε στο 8% τον Ιούλιο 2025.

(-55%). , φτάσαμε στο 8% τον Ιούλιο 2025. Έχει αυξηθεί κατά 35% ο κατώτατος μισθός και κατά 28,3% ο μέσος μισθός . Σύμφωνα με τη Eurostat, η Ελλάδα διαθέτει τον 11ο υψηλότερο κατώτατο μισθό στην ΕΕ.

. Σύμφωνα με τη Eurostat, η Ελλάδα διαθέτει τον 11ο υψηλότερο κατώτατο μισθό στην ΕΕ. Έχει αυξηθεί ραγδαία η πλήρης απασχόληση (πάνω από 3 στους 4 μισθωτούς είναι πλήρους απασχόλησης).

(πάνω από 3 στους 4 μισθωτούς είναι πλήρους απασχόλησης). Σχεδόν 2 εκατομμύρια εργαζόμενοι προστατεύονται πλέον από την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας .

. Έχει καταγραφεί ραγδαία αύξηση στις δηλωθείσες υπερωρίες σε όλους τους ενταγμένους κλάδους, που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνάει το +850% το πρώτο εξάμηνο του 2025 .

. Έχουν ενταθεί οι έλεγχοι της Επιθεώρησης Εργασίας κατά 8%, ενώ αυξήθηκαν τα πρόστιμα κατά 13,8% μέσα σε ένα έτος, με εισπράξεις άνω των 50 εκατ. ευρώ μόνο το 2024.

Έχει ενισχυθεί το πλαίσιο προστασίας των εργαζομένων με αύξηση της άδεια μητρότητας από 6 σε 9 μήνες, άδεια πατρότητας για πρώτη φορά, άδεια για παροχή φροντίδας, άδεια για ιατρικές εξετάσεις αναπαραγωγής και για πρώτη φορά προβλέπεται πλαίσιο προστασίας των εργαζομένων από βία και παρενόχληση στο εργασιακό περιβάλλον.

Σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς του ΠΑΣΟΚ, το πλαίσιο για την αιτιολόγηση της απόλυσης έχει ενισχυθεί. Συγκεκριμένα, αν ο εργαζόμενος αιτηθεί γνωστοποίηση της αιτίας απόλυσης, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να απαντήσει εγγράφως και τεκμηριωμένα (άρθρο 17 του ν. 5053/2023) και, αν ο εργαζόμενος επικαλεστεί ότι η απόλυση είναι άκυρη, λόγω παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας, ο εργοδότης υποχρεούται να αποδείξει ότι αυτό δεν ισχύει (άρθρο 66 του ν. 4808/2021), εντός του πλαισίου που ορίζει η νομοθεσία. Το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε και τα δύο αυτά άρθρα!

Έχει εκκινήσει εκτενής διάλογος με τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους για την κατάρτιση σχεδίου δράσης για την αναμόρφωση του πλαισίου των συλλογικών διαπραγματεύσεων και την αύξηση του ποσοστού κάλυψης των εργαζομένων από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Σε ό,τι αφορά τον e-ΕΦΚΑ, η κριτική του ΠΑΣΟΚ δεν είναι απλώς παραπλανητική, αλλά ξεδιάντροπα ψευδής και ανεύθυνη, πόσω μάλλον όταν προέρχεται από ένα κόμμα που κυβέρνησε τη χώρα επί σειρά ετών. Είναι αξιοσημείωτο δε το πώς το ΠΑΣΟΚ συγχέει την κοινωνική ασφάλιση με προνοιακές παροχές, θυμίζοντας άλλες εποχές στις οποίες κανείς δεν θέλει να επιστρέψουμε.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει καταργήσει στην πράξη τα σημεία εκείνα του νόμου Κατρούγκαλου που έχρηζαν αλλαγής.

Ενδεικτικά:

Ενσωματώθηκε το ΕΤΕΑΕΠ στον e-ΕΦΚΑ, δημιουργώντας έτσι έναν πραγματικά ενιαίο φορέα κοινωνικής ασφάλισης.

Αλλαξε ο τρόπος υπολογισμός των εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών.

Αυξήθηκαν τα ποσοστά αναπλήρωσης, ενισχύοντας την ανταποδοτικότητα και επιβραβεύοντας τη μακροχρόνια συμμετοχή στην αγορά εργασίας.

Αλλαξε το πλαίσιο απασχόλησης συνταξιούχων που επιθυμούν να συνεχίσουν να εργάζονται και, σήμερα, περισσότεροι από 245.000 συνταξιούχοι έχουν δηλώσει την εργασία τους.

Διορθώθηκαν στρεβλώσεις στον υπολογισμό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, διασφαλίζοντας ότι η αύξηση στη σύνταξη δεν συνεπάγεται μείωση του καθαρού ποσού για κανέναν. Μάλιστα, είναι άξιο απορίας το ότι το ΠΑΣΟΚ δηλώνει ότι η Εισφορά Αλληλεγγύης “καταληστεύει τους συνταξιούχους”, ενώ θεσπίστηκε με νόμο που είχε εισηγηθεί ως κυβέρνηση (άρθρο 38 του ν. 3863/2010).

Πέραν όλων αυτών, η παρούσα κυβέρνηση: