«Η μεγάλη μας προτεραιότητα και μοναδική είναι να συνεχιστεί η κτηνοτροφία στην Ελλάδα», δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας στον τηλεοπτικό σταθμό «OPEN», προειδοποιώντας παράλληλα ότι «η απόκρυψη κρουσμάτων ευλογιάς επισύρει βαριές ποινικές ευθύνες».

Τόνισε ότι για την αντιμετώπιση της ζωονόσου απαιτούνται «νέες πρακτικές και αυστηρή εφαρμογή των μέτρων», ενώ για τον εμβολιασμό στα ζώα ο κ. Τσιάρας ανέφερε ότι «καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει προχωρήσει σε καθολικό εμβολιασμό. Στην Ισπανία εφαρμόστηκε μόνο τοπικά, σε περιορισμένη κλίμακα. Στην Ελλάδα, όπου η νόσος έχει παρουσιαστεί σχεδόν σε όλη την επικράτεια, ένα τέτοιο μέτρο θα δημιουργούσε σοβαρότατα προβλήματα».

Παράλληλα, ανέδειξε τον κίνδυνο που θα είχε ο εμβολιασμός για τις εξαγωγές της φέτας υπογραμμίζοντας πως «αν εμβολιαστούν τα ζώα, θα δημιουργηθούν περιφερειακοί αποκλεισμοί για 8-10 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι θα τεθεί σε κίνδυνο η εξαγωγή του βασικού μας προϊόντος, της φέτας. Είναι κάτι που πρέπει να το καταλάβουμε όλοι πολύ καλά». Θύμισε μάλιστα ότι στην περίοδο της πανώλης «χώρες όπως η Σερβία, η Αυστραλία και ο Καναδάς απέκλεισαν ολόκληρες αγορές από τα ελληνικά προϊόντα».

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επισήμανε ότι «υπήρξαν περιπτώσεις όπου αναπτύχθηκαν λογισμικά για να εντοπίζουν κενά χωράφια και να τα δηλώνουν ως βοσκοτόπους. Κάποιοι επινόησαν τρόπους να εκμεταλλευτούν το σύστημα και να πάρουν παράνομα χρήματα. Αυτά ξεπερνούν τον κοινό νου».

Πρόσθεσε ότι η «δεν θα πληρωθεί πλέον κανείς με βάση τα παλιά κριτήρια. Θέλουμε αποδείξεις για τον πραγματικό αριθμό των ζώων. Αυτό σημαίνει παραγωγή γάλακτος, τιμολόγια για ζωοτροφές, αντικειμενικά δεδομένα που αποδεικνύουν την πραγματικότητα».

Τέλος, για τις καθυστερήσεις των πληρωμών ο κ. Τσιάρας εξήγησε ότι αυτές οφείλονται σε δύο λόγους: «Πρώτον, η Οικονομική Αστυνομία διερευνά σε βάθος τις υποθέσεις που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεύτερον, για πρώτη φορά εφαρμόζονται πραγματικοί διασταυρωτικοί έλεγχοι και όχι απλώς δειγματοληπτικές διαδικασίες. Αυτό μπορεί να δημιουργεί μια καθυστέρηση, αλλά διασφαλίζει απόλυτη διαφάνεια».