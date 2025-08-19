Η μικρή καλοκαιρινή ανάπαυλα, ειδικά μετά από ένα σκληρό καλοκαίρι λόγω των πυρκαγιών, φτάνει στο τέλος της και οι εκκρεμότητες είναι αρκετές για την κυβέρνηση όχι μόνο λόγω ΔΕΘ που αναπόφευκτα τραβάει όλα τα βλέμματα λόγω και των προσδοκιών που έχουν καλλιεργηθεί αλλά και γιατί θα υπάρχουν εξελίξεις και σε πολιτικό επίπεδο.

Η αντιπολίτευση, αξιωματική και μη, προετοιμάζεται για τις κοινοβουλευτικές μάχες που βρίσκονται προ των πυλών και το Μέγαρο Μαξίμου χτίζει τις άμυνές του και παράλληλα προχωρά στην υλοποίηση του κυβερνητικού έργου.

Η ΔΕΘ

Το μεγάλο οικονομικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν είναι οι εξαγγελίες που θα κάνει στην Θεσσαλονίκη το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, αλλά ο αντίκτυπος που θα έχουν αυτές στους πολίτες και ποιο θα είναι το εύρος τους. Πόσο, δηλαδή θα μπορέσουν να αλλάξουν το κλίμα και κατά συνέπεια την εικόνα της κυβέρνησης όπως αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις. Και πόσο θα ενισχύσουν επίσης της δυναμική της ελληνικής οικονομίας σε ένα ασταθές διεθνές γεωπολιτικό περιβάλλον.

Τα πολιτικά «αγκάθια»

Σε πολιτικό επίπεδο η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μπορεί να μην έχει τη δυναμική που είχε ένα μήνα πριν αλλά οι πολιτικοί αντίπαλοι του Κυριάκου Μητσοτάκη καταστρώνουν τις στρατηγικές τους προκειμένου να το επαναφέρουν στο προσκήνιο τόσο μέσα από την σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής, όσο και μέσα από τις δυνατότητες που έχουν για να προωθήσουν την προανακριτική επιτροπή μετά και τα γεγονότα στην πρόσφατη ψηφοφορία στη Βουλή.

Ωστόσο, από το κυβερνητικό στρατόπεδο ξεκαθαρίζουν ότι και σε αυτό το ζήτημα δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν και ποτέ δεν έκρυψαν τις ευθύνες τους αλλά ταυτόχρονα έχουν έναν άσσο στο μανίκι τους που δεν είναι άλλος από τα πεπραγμένα όσων κυβέρνησαν πριν από εκείνους.

Και στο βάθος Τέμπη

Εκτός όμως από το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο προσκήνιο θα έρθει και πάλι η υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών καθώς μέσα στο φθινόπωρο θα ξεκινήσουν και τα δικαστικά συμβούλια για τους Χρήστο Τριαντόπουλο και Κώστα Καραμανλή.

Στο Μέγαρο Μαξίμου προετοιμάζονται πυρετωδώς για να αποκρούσουν τις επιθέσεις που θα δεχθούν και σε αυτό το μέτωπο καθώς ξέρουν ότι η πολιτική ένταση θα χτυπήσει κόκκινο.

Τα σενάρια αλλαγής του εκλογικού νόμου

Αναφορικά με όσα κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα ως σενάρια για αλλαγή του εκλογικού νόμου αυτά απορρίπτονται από το Μέγαρο Μαξίμου και μάλιστα επισημαίνεται ότι ο πρωθυπουργός ποτέ δεν έδρασε στα έξι χρόνια διακυβέρνησης καιροσκοπικά και έμεινε πάντα σταθερός στις θέσεις τους.

Αυτό που δεν επιθυμεί σε καμία περίπτωση ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι να γίνει και πάλι μονοθεματική η ατζέντα και καθώς το 2026 θα είναι αναπόφευκτα προεκλογική χρονιά θα πρέπει να ενταθεί η μεταρρυθμιστική προσπάθεια, να μην διακινδυνεύσει σε καμία περίπτωση η δημοσιονομική πορεία της χώρας και να επικοινωνείται στους πολίτες το έργο σε κάθε τομέα.