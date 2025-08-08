Στην ανάγκη να αποκαλυφθούν πλήρως οι παθογένειες που υπήρξαν στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ και να μπει ένα οριστικό τέλος σε παράνομες πρακτικές, αναφέρθηκε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, μιλώντας στα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ FM 90.1 και την Πένυ Αβραμίδη.

«Το να ξετυλίξουμε το κουβάρι στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η ελάχιστη υποχρέωσή μας απέναντι στην κοινωνία. Κρίμα για την αντιπολίτευση που αντί να στείλει ένα σταθερό παιδαγωγικό μήνυμα, ακολουθεί αυτή τη στάση», υπογράμμισε, ασκώντας κριτική σε όσους, όπως είπε, «προσπερνούν τη μεγάλη εικόνα και εστιάζουν σε μικροπολιτική αντιπαράθεση».

Ο κ. Τσιάρας περιέγραψε την πορεία διασύνδεσης του Οργανισμού με την ΑΑΔΕ ως «μια διαδικασία που γίνεται μεθοδικά, βήμα-βήμα και με μεγάλη προσοχή». Όπως σημείωσε, στόχος είναι αφενός να διατηρηθεί η βασική φιλοσοφία λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ ως φορέα διάθεσης κοινοτικών πόρων και αφετέρου να διασφαλιστεί ότι η νέα εποχή λειτουργίας του θα έχει ως κύρια χαρακτηριστικά «την απόλυτη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη στη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων».

Αναφερόμενος στα αποτελέσματα των ελέγχων που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, ο Υπουργός αποκάλυψε ότι «έχουμε βρει σε πάνω από 30.000 ΑΦΜ περιπτώσεις παραγωγών που, στα οικολογικά σχήματα, είχαν υποβάλει περισσότερα από 49.000 πλαστά πιστοποιητικά. Αυτό συνιστά μια παθογένεια που δεν είχε αντιμετωπιστεί στο παρελθόν και πρέπει οπωσδήποτε να την αντιμετωπίσουμε τώρα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το πρόβλημα των οργανισμών που διανέμουν ευρωπαϊκούς πόρους «είναι γενικότερο στην ΕΕ» και η ανάγκη για διαφάνεια είναι επιτακτική. «Η διαφάνεια πρέπει να είναι το κύριο χαρακτηριστικό στη λειτουργία τους. Τα βήματα που έχουμε κάνει είναι ορατά. Κάνουμε συγκεκριμένες προσπάθειες και θα συνεχίσουμε», σημείωσε.

Για τους ελέγχους που βρίσκονται σε εξέλιξη στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι «διασταυρωτικοί έλεγχοι γίνονται πλέον παντού – στα ΚΥΔ, στους πιστοποιητικούς οργανισμούς και στους ίδιους τους αγρότες». Όπως είπε, «η άντληση στοιχείων από την Οικονομική Αστυνομία και την ΑΑΔΕ, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διασταυρώσεις, συνεπάγεται μια καθυστέρηση της τάξης του ενάμιση μήνα στις πληρωμές. Ωστόσο, οι δικαιούχοι δεν θα χάσουν τα χρήματά τους».

Επισήμανε ότι η καθυστέρηση αυτή σχετίζεται και με την απόφαση του Υπουργού να μην προχωρήσουν οι πληρωμές για τη βιολογική κτηνοτροφία και τη μελισσοκομία στα τέλη Ιουνίου, αν πρώτα δεν ολοκληρωθούν οι έλεγχοι. «Γίνεται ένας καθημερινός αγώνας δρόμου, με πραγματική έρευνα και διασταυρώσεις στοιχείων, ώστε να πληρώσουμε με όρους και κανόνες διαφάνειας», είπε, προσθέτοντας πως «υπάρχουν και περιπτώσεις ανθρώπων που μπορεί να έχουν πάρει μεγάλα ποσά και να είναι πραγματικοί δικαιούχοι, χωρίς ζήτημα. Γι’ αυτό χρειάζεται προσοχή – να μην διασύρονται οι αθώοι, αλλά και να επιστραφούν άμεσα τα παράνομα χρήματα από όσους τα έλαβαν χωρίς να τα δικαιούνται».

Ο Υπουργός επανέλαβε ότι είναι «δεδομένη πολιτική βούληση» από την κυβέρνηση και το Υπουργείο «να μην επιτρέψουμε ποτέ ξανά τέτοιες πρακτικές και συμπεριφορές απέναντι στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στους ευρωπαϊκούς πόρους».

Τέλος, αναφέρθηκε στην Κοινή Αγροτική Πολιτική, διαβεβαιώνοντας ότι «η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θα επηρεάσει τους πόρους που θα λάβει η Ελλάδα από την ΕΕ στη νέα ΚΑΠ». Όπως είπε, «η ΚΑΠ θα παραμείνει ισχυρός χρηματοδοτικός πυλώνας για την κοινωνική συνοχή και τον πρωτογενή τομέα. Η χώρα μας θα λάβει αυτά που δικαιούται, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, κάτι που άλλωστε επιβεβαίωσε και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν».