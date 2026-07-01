Τίτλοι τέλους πέφτουν για τον Τάσο Αρνιακό στον ΑΝΤ1, μετά από 19 χρόνια συνεργασίας με το κανάλι.

Ο έμπειρος μετεωρολόγος, που είχε συνδέσει το όνομά του με την παρουσίαση του καιρού στα δελτία ειδήσεων και τις ενημερωτικές εκπομπές του σταθμού, αποχωρεί από το κανάλι του Αμαρουσίου. Σύμφωνα με την εκπομπή «Happy Day», το τελευταίο διάστημα υπήρχε έντονη ενόχληση από την πλευρά του για τον περιορισμένο τηλεοπτικό χρόνο που είχε στη διάθεσή του. Την ίδια στιγμή, ο Τάσος Αρνιακός φαίνεται ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με το Action 24.

Στην εκπομπή «Happy Day» αναφέρθηκε πως ο ΑΝΤ1 είχε οργανώσει αποχαιρετιστήριο πάρτι για τον Τάσο Αρνιακό, προκειμένου στελέχη και συνεργάτες του σταθμού να τον αποχαιρετήσουν μετά από χρόνια συνεργασίας. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στον αέρα του Alpha, ο ίδιος ο μετεωρολόγος δεν είχε ενημερωθεί για την εκδήλωση και, όταν το έμαθε, φέρεται να ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να παρευρεθεί.