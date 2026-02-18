Η πρώτη τηλεοπτική αναμέτρηση ανάμεσα σε real estate agents είναι γεγονός και έρχεται την Καθαρά Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου, και καθημερινά στις 17:15 στον Ant1.

Κάθε σπίτι είναι ένα ρίσκο και κάθε πόρτα κρύβει μία έκπληξη! Ποιος από τους 3 FLAT HUNTERS θα καταφέρει να ανοίξει τη σωστή; Η Εκατερίνα Μαντζάκου, ο Βασίλης Αστεριάδης και ο Νίκος Κατσιαντώνης ανταγωνίζονται για να βρουν το τέλειο σπίτι για πολύ απαιτητικούς πελάτες, υποψήφιους ενοικιαστές ή αγοραστές, και έρχονται αποφασισμένοι να χρησιμοποιήσουν όλα τους τα «όπλα» για να βγουν νικητές στη μεταξύ τους «αναμέτρηση».

Οι FLAT HUNTERS σε δράση

Οι FLAT HUNTERS μετατρέπουν την κάθε ενοικίαση ή πώληση ακινήτου σε μία πραγματική πρόκληση, καθώς το αποτέλεσμα πολλές φορές κρίνεται στις λεπτομέρειες και οι 3 μεσίτες πρέπει να τα υπολογίζουν όλα!

Από την Καθαρά Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου, και καθημερινά στις 17:15 στον Ant1 σε κάθε επεισόδιο του «Flat Hunters», θα βλέπουμε τρεις επισκέψεις σε αντίστοιχα ακίνητα και θα παρακολουθούμε την προσπάθεια κάθε μεσίτη να καταφέρει να βρει το ακίνητο που ανταποκρίνεται καλύτερα στις προσδοκίες του πελάτη. Οι 3 μεσίτες έχουν δικαίωμα να δείξουν μόνο ένα ακίνητο ο καθένας, συνεπώς πρέπει να έχουν καταλάβει πολύ καλά τι ψάχνουν οι πελάτες τους. Στο τέλος κάθε ημέρας, και επεισοδίου αντίστοιχα, ο πελάτης επιλέγει το αγαπημένο του ακίνητο.

Όσα θα δούμε την επόμενη εβδομάδα στο «Flat Hunters» στις 17:15 στον Ant1

Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου – Επεισόδιο 1: Η Μάιρα και ο Ανδρέας εργάζονται στη Ναυτιλία και πολύ πρόσφατα έγιναν τριμελής οικογένεια. Ψάχνουν να αγοράσουν ένα ευρύχωρο σπίτι για εκείνους και το μωράκι τους στα Νότια Προάστια. Οι μεσίτες ανταγωνίζονται για το ποια είναι η καλύτερη περιοχή της Καλλιθέας, ενώ μία συγκεκριμένη απαίτηση θα αποτελέσει μοναδική πρόκληση στην αναζήτησή τους.

Τρίτη 24 Φεβρουαρίου – Επεισόδιο 2: Η Βασιλεία έχει καταγωγή από την Κύπρο και προϋπηρεσία ως ρεπόρτερ στα κόκκινα χαλιά του Χόλυγουντ. Πρόσφατα εγκατέλειψε το Λος Άντζελες, χώρισε, μετακόμισε στην Ελλάδα και ψάχνει να νοικιάσει σπίτι στα Νότια Προάστια, που να έχει μεταξύ άλλων πολλές ντουλάπες και σίτες! Η φίλη της, Ελισάβετ, τη βοηθά στην αναζήτηση σπιτιού, ενώ οι μεσίτες προσπαθούν να συνδυάσουν όσα αναζητά η Βασιλεία σε συνδυασμό με τη θέα στη θάλασσα.

Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου – Επεισόδιο 3: O Παναγιώτης δουλεύει ως εποχιακός υπάλληλος στο νησί του και τον χειμώνα απασχολείται ως ηθοποιός στην Αθήνα. Μαζί με τον πατέρα του, Μανώλη, αναζητούν να αγοράσουν ένα σπίτι στη Νίκαια, κάνοντας μία επένδυση που θα μπορεί να τους φιλοξενήσει όταν βρίσκονται στην Αθήνα. Το budget είναι συγκεκριμένο και η πρόκληση τεράστια, ενώ τα χρώματα θα παίξουν καθοριστικό ρόλο σε ένα επεισόδιο όπου η μάχη κρίνεται μέχρι την τελευταία στιγμή.

Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου – Επεισόδιο 4: Η Πένυ ψάχνει να αγοράσει μία μονοκατοικία γύρω από τη Ραφήνα και τη Νέα Μάκρη για να έχει μία αυλή να παίζει ο γιος της, Μίλτος. Αλλά, δεν έρχεται μόνη στους Flat Hunters! Η μεγαλύτερη πρόκληση των μεσιτών, θα είναι η μαμά Ειρήνη, που δεν της ξεφεύγει τίποτα! Ποιος από τους τρεις θα την κερδίσει;

Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου – Επεισόδιο 5: Ο Γιώργος είναι DJ και ψάχνει να νοικιάσει ένα σπίτι κοντά στο κέντρο της Αθήνας για να στεγάσει τον ίδιο, τον γάτο του τον Τζακ και να φιλοξενεί και τον φίλο του Ανδρέα, που τον βοηθά στην αναζήτηση. Οι μεσίτες έχουν τρεις εντελώς διαφορετικές προτάσεις που φτάνουν μέχρι και την … τελευταία κατοικία.