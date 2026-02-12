Σχετικά με την εκπομπή «Το’ χουμε» του Κώστα Τσουρού στον ΣΚΑΪ και τις εξελίξεις γύρω από την συγκεκριμένη εκπομπή συζητούσαν στο πλατό του «Buongiorno» του Mega, το πρωί της Πέμπτης (12/02) και η Φαίη Σκορδά θέλησε να κάνει μια αναφορά στον συγκεκριμένο σταθμό.

Η Φαίη Σκορδά ανέφερε πως την περίοδο που ήταν υπό την επαγγελματική σκέπη του ΣΚΑΪ, οι ιθύνοντες του σταθμού της είχαν πει ότι δεν τους ενοχλούν τα χαμηλά νούμερα τηλεθέασης που σημείωνε και το μόνο που επιθυμούσαν ήταν να παραμείνει στον σταθμό.

«Να πω αυτό που σκέφτηκα; Εγώ πάντως έχω ζήσει το να μου πει κανάλι ότι “δεν μας ενοχλούν τα νούμερα τηλεθέασης, μείνε εδώ και δεν μας νοιάζει τι νούμερα θα κάνεις”. Μιλάω για τον ΣΚΑΪ. Αισθάνομαι ότι οφείλω να το πω», είπε η Φαίη Σκορδά.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος είπε: «Άλλο εσύ και άλλο ο Τσουρός. Ο ίδιος πλήττει τον εαυτό του, θέλει πάση και θυσία να έχει εκπομπή έστω και αν διαρκεί ένα τέταρτο. Έτσι φαίνεται».