Η μεγάλη στιγμή έφτασε! Το «Sing for Greece 2026» ανοίγει την αυλαία με τον Α’ Ημιτελικό, απόψε Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, στις 21:00. Οι 14 υποψήφιοι ερμηνευτές διαγωνίζονται για την πρόκριση στον Τελικό, ερμηνεύοντας τα τραγούδια με τα οποία φιλοδοξούν να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στην Eurovision 2026.

Τα τραγούδια και οι ερμηνευτές που θα διαγωνιστούν απόψε Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στον Α’ Ημιτελικό είναι:

«The Other Side», Alexandra Sieti

«Drop It», THE Astrolabe

«Aphrodite», Desi G

«Ferto», Akylas

«Paréa», Evangelia

«2nd Chance», Παναγιώτης Τσακαλάκος

«Slipping Away», Niya

«Χάνομαι», Marseaux

«Άλμα», Rosanna Mailan

«Europa», STEFI

«The Songwriter», Revery

«Chaos», Dinamiss

«YOU & I», STYLIANOS

«Χίλια Κομμάτια», Spheyiaa

Το ξεχωριστό show, με παρουσιαστές τον Γιώργο Καπουτζίδη, την Μπέττυ Μαγγίρα και την Κατερίνα Βρανά, θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ1, την ΕΡΤ World και από το ERTFLIX με υπηρεσίες προσβασιμότητας, καθώς και ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7, σε ειδική εκπομπή που θα παρουσιάσουν η Μικαέλα Θεοφίλου και ο Δημήτρης Μεϊδάνης, καθώς και από τη Φωνή της Ελλάδας και από το ERT εcho.

Επίσης, από νωρίς το απόγευμα η Κέλλυ Βρανάκη και ο Θάνος Παπαχάμος θα «ανεβάζουν» live από το χώρο που θα διεξαχθεί ο Α΄ Ημιτελικός στα Social Media της ΕΡΤ, συνεντεύξεις με καλλιτέχνες, τον παλμό από τα back stage, αλλά και πολλές εκπλήξεις στους επίσημους λογαριασμούς της ΕΡΤ σε Instagram (@eurovisionERT, @ertofficial), Facebook (@eurovisionERT, @ertofficial), TikTok (@eurovision.ert, @ertofficial) και X (@erteurovision, @ertofficial)

Στον αποψινό Α’ Ημιτελικό, στη σκηνή του «Sing for Greece 2026» θα ανέβει η Klavdia για να μας βάλει σε ρυθμούς Eurovision. Η εκπρόσωπος της Ελλάδας στον περσινό διαγωνισμό θα ταξιδέψει το κοινό με τη μοναδική φωνή της.

Πρωταγωνιστές της βραδιάς θα είναι οι 14 υποψήφιοι καλλιτέχνες, οι οποίοι θα ανοίξουν το show ερμηνεύοντας γνωστές ελληνικές συμμετοχές της Eurovision. Επιπλέον, πριν από την παρουσίαση κάθε υποψήφιου τραγουδιού, θα παρακολουθήσουμε ένα πρωτότυπο χιουμοριστικό σκετς, με τη συμμετοχή των παρουσιαστών και του ερμηνευτή.

Κατά τη διάρκεια του show, οι τηλεθεατές θα μεταφέρονται στο Green room, όπου θα παρακολουθούν τις αντιδράσεις των υποψηφίων.

Μετά από την ανακοίνωση των υποψηφίων που προκρίνονται στον Τελικό, οι καλλιτέχνες θα κάνουν τις πρώτες τους δηλώσεις στον Γιώργο Καπουτζίδη, ενώ θα ακολουθήσει η κλήρωση για τη σειρά εμφάνισής τους στον Τελικό.

Από τους 14 υποψήφιους, στον Τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου, θα προκριθούν οι επτά, αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού, που θα δοθεί είτε μέσω της αποστολής μηνυμάτων (SMS) από κινητά τηλέφωνα με ελληνικούς αριθμούς, είτε online, εντός κι εκτός Ελλάδας, μέσω της ειδικής πλατφόρμας voting στο site https://sfg.vote. Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα online ψηφοφορίας, επιτρέποντας και στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετέχουν στην ανάδειξη του τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision.

Για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία μέσω SMS, από κινητό στέλνετε SMS στο 54222, με τον κωδικό του τραγουδιού-καλλιτέχνη που αντιστοιχεί στην επιλογή σας. Μπορείτε να στείλετε έως και 10 SMS στο 54222 από κάθε αριθμό κινητού τηλεφώνου.Οι οδηγίες της ψηφοφορίας θα είναι διαθέσιμες και μέσω QR code, το οποίο θα εμφανίζεται στην οθόνη κατά τη διάρκεια των τριών shows.