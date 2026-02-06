Εκνευρίστηκε ο Γιώργος Λιάγκας την ώρα που η δημοσιογράφος Φωτεινή Πετρογιάννη μιλούσε στην εκπομπή «Το Πρωινο» για την ανάρτηση που έκανε η Σία Κοσιώνη στο Instagram για την περιπέτεια της υγείας της.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γιώργος Λιάγκας ακούστηκε να λέει στον αέρα της εκπομπής του «Πότε, τώρα;» και να χτυπάει το χέρι του στο τραπέζι. Προφανώς ο παρουσιαστής έκανε παρατήρηση στο κοντρόλ σχετικά με την ανάρτηση της Σίας Κοσιώνη.

«Δεν την είδαμε ποτέ, δεν πειράζει. Αφορούσε τη Σία Κοσιώνη το θέμα», πρόσθεσε στο τέλος ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 και πέρασε στο επόμενο θέμα της εκπομπής.

Δείτε το σημείο στο 00:57