Καθαρό προβάδισμα στη μάχη της τηλεθέασης κατέκτησε η Φαίη Σκορδά την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, με το Buongiorno να αφήνει πίσω τον ανταγωνισμό με εμφανή διαφορά.

Η πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή του MEGA κατέγραψε τις υψηλότερες επιδόσεις στη ζώνη προβολής της, σημειώνοντας μέσο όρο 17,5% στο δυναμικό κοινό και κατακτώντας την κορυφή.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το Buongiorno διατηρήθηκε για περισσότερο από μία ώρα πάνω από το 21%, αγγίζοντας μάλιστα το 23,7% στο τέταρτο 10:00 – 10:15, επίδοση που επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο συγκεκριμένο κοινό.

Στην κατάταξη του δυναμικού κοινού, Το Πρωινό ακολούθησε με 12,5%, ενώ η Super Κατερίνα κατέγραψε 10,2% και το Breakfast@star 10,1%. Πιο πίσω βρέθηκαν οι Αταίριαστοι με 7,5%, το 10 Παντού με 4,6% και το Πρωίαν σε είδον με 2,7%.

Στο γενικό σύνολο, την πρωτιά πήραν οι Αταίριαστοι με μέσο όρο 14,9%, ακολούθησε Το Πρωινό με 13,3%, ενώ το Buongiorno κατέγραψε 12,7%. Στη συνέχεια βρέθηκαν η Super Κατερίνα με 10,6%, το 10 Παντού με 10%, το Breakfast@star με 6,3% και το Πρωίαν σε είδον με 3,2%.

Η τηλεθέαση αναλυτικά

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Buongiorno – 17,5%

Το Πρωινό – 12,5%

Super Κατερίνα – 10,2%

Breakfast@star – 10,1%

Αταίριαστοι – 7,5%

10 παντού – 4,6%

Πρωίαν σε είδον – 2,7%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Αταίριαστοι – 14,9%

Το Πρωινό – 13,3%

Buongiorno – 12,7%

Super Κατερίνα – 10,6%

10 παντού – 10%

Breakfast@star – 6,3%

Πρωίαν σε είδον – 3,2%