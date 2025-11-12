Ο Δημήτρης Λάλος μίλησε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» για τη νέα σειρά του MEGA, «Μια νύχτα μόνο» στην οποία πρωταγωνιστεί με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου.

Μιλώντας για τον ρόλο του, τον Οδυσσέα Χαριτάκη, είπε ότι «δεν έχει όλα τα εργαλεία, για να εκφράσει τα συναισθήματά του. Ο μόνος τρόπος που ξέρει, είναι να επέμβει και να μιλήσει για οικονομικά. Οι πληγές του είναι βαθιές, γι’ αυτό συμπεριφέρεται έτσι. Θα δούμε τη μεταστροφή του». Αυτό, όπως εξήγησε, έχει να κάνει με το παρελθόν του.

Σχετικά με την οικονομική πρόταση που κάνει στην Αρετή (την οποία υποδύεται η Μαριλίτα Λαμπροπούλου), με αντάλλαγμα μία νύχτα μαζί του, ανέφερε ότι ο χαρακτήρας του προσπαθεί να την τεστάρει κι όταν τελικά αυτή δέχεται, απογοητεύεται, γιατί δεν το περίμενε. «Ο χαρακτήρας μου προσπαθεί να τεστάρει αυτή τη γυναίκα, γιατί τη θέλει. Είναι ερωτευμένος μαζί της», σημείωσε.

Αναφερόμενος στην κυρία Φιλαρέτη Κομνηνού, η οποία υποδύεται τη μητέρα του στη σειρά, είπε ότι είναι εξαιρετική ηθοποιός και συνεργάτης.

«Γενικά είναι μία σειρά που αγαπήσαμε πάρα πολύ και συνεχίζουμε», πρόσθεσε ο Δημήτρης Λάλος, ενώ μιλώντας για τους λόγους, που τον έκαναν να πει το “ναι»”, είπε: «Σε μία δουλειά είναι πολλοί οι λόγοι που θα πεις το “ναι”, το πιο σημαντικό όμως είναι οι συνεργάτες. Αν δεν είναι καλοί οι συνεργάτες, τότε σίγουρα το πράγμα δεν πάει καλά».