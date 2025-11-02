Με το νέο της επεισόδιο ήρθε η δραματική σειρά “Μια νύχτα μόνο” στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, μέσα από το πρόγραμμα του ΜEGA, τη νύχτα της Κυριακής.

Έχοντας την αγκαλιάσει ήδη από την πρεμιέρα, τηλεθεατές και χρήστες των social media περίμεναν από νωρίς με αγωνία για την απρόσμενη εξέλιξη που θα είχε η επαγγελματική αρχικά σχέση του Οδυσσέα με την Αρετή.

Δηλαδή πως θα εξελισσόταν, σ’ αυτό το δεύτερο επεισόδιο, η ιστορία για τους ήρωες που ερμηνεύουν η Μαριλίτα Λαμπροπούλου και ο Δημήτρης Λάλος. Όπως είδαμε, λοιπόν, η Αρετή δέχθηκε την ανήθικη πρόταση του εργοδότη της καθώς είχε μεγάλη ανάγκη από τα χρήματα για το άρρωστο παιδί της.

Έτσι, η συμφωνία “κλείδωσε” ανάμεσα στους δυο και ήταν σαφής. 150.000 ευρώ για μια νύχτα μαζί της, όπως ακριβώς ήταν και η προσφορά που έκανε ο Οδυσσέας, από τη στιγμή που η Αρετή έπρεπε να βοηθήσει με κάθε κόστος τον γιο της.

Μέχρι το τελευταίο λεπτό του νέου επεισοδίου, το Χ είχε πάρει κυριολεκτικά “φωτιά” για την πρώτη αυτή νύχτα ανάμεσα στο πρωταγωνιστικό ζευγάρι για να κορυφωθεί αυτό στην τελευταία σκηνή.

Εκεί δηλαδή όπου ο Οδυσσέας έδωσε μια βαλίτσα με τα χρήματα στην Αρετή και άρχισε να την γδύνει και να την φιλάει ώστε να πάρει και εκείνος το δικό του μερίδιο σ’ αυτή την συμφωνία.

Και το “Μια νύχτα μόνο” έχει ξεκινήσει ήδη το τηλεοπτικό του ταξίδι για… πολλές νύχτες ακόμα στο MEGA!

Δείτε κάποια χαρακτηριστικά σχόλια στο Χ

#MiaNyxtaMono



Πόσο δύσκολο θα είναι να είστε όλη μέρα μαζί στο σπίτι, να είναι ο άνθρωπος σου και να πηγαίνεις στη δουλειά και να πρέπει να υποκρίνεσαι ότι νιώθεις άβολα μαζί του και είσαι σφιγμένη κλπ, ειδικά σε μια ερωτική σκηνή χωρίς λόγια. Μπράβο τους 👏🏻 pic.twitter.com/SGXxdAy8G7 — em🐱🎀 (@wessabenvi) November 2, 2025

Μου άρεσε πολύ η λεπτομέρεια με τα μαλλιά. Πολύ ωραία δόθηκε η σκηνή.



#MiaNyxtaMono pic.twitter.com/DIzjy3lCSs — chrιstιnα 🎀 (@rootindreamland) November 2, 2025

Μ Α Ν Α ! ! !



Μια μάνα μπορεί να κάνει τα ΠΑΝΤΑ για το παιδί της!❤️#MiaNyxtaMono pic.twitter.com/WM4lTadEcu — Ele 🎀 (@Ele58317516) November 2, 2025