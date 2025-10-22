Με τιτανομαχίες στο Champions League συνεχίζεται το αθλητικό μενού της τηλεόρασης. Το ματς που ξεχωρίζει είναι αυτό μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης και Γιουβέντους.

Επίσης, ξεκινούν οι ευρωπαϊκές μάχες των ελληνικών ομάδων σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο.

Δείτε αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων.

Αναλυτικά: