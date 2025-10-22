Με τιτανομαχίες στο Champions League συνεχίζεται το αθλητικό μενού της τηλεόρασης. Το ματς που ξεχωρίζει είναι αυτό μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης και Γιουβέντους.
Επίσης, ξεκινούν οι ευρωπαϊκές μάχες των ελληνικών ομάδων σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο.
Δείτε αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων.
Αναλυτικά:
- 14:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Βιέννη
- 15:00 COSMOTE SPORT 9 HD ATP 500 Βασιλεία
- 16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Βιέννη
- 17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΟΦ Νέας Ιωνίας – ΠΑΟΚ Σούπερ Καπ Χάντμπολ Γυναικών
- 18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Βιέννη
- 19:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ολυμπιακός – Μπέβερεν CEV Champions League βόλεϊ
- 19:30 COSMOTE SPORT 4 HD Ρίτας Βίλνιους – Προμηθέας FIBA Basketball Champions League
- 19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Περιστέρι – Κιουταΐσι FIBA Europe Cup
- 19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Γαλατασαράι – Μπόντο Γκλιμτ UEFA Champions League
- 19:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μπιλμπάο – Καραμπάγκ UEFA Champions League
- 20:00 Novasports Prime Μπουντούτσνοστ – Πανιώνιος Eurocup
- 20:30 Novasports 5HD Μπουργκ – Λιετκαμπέλις Eurocup
- 21:00 Novasports Start Τρέντο – Άνκαρα Eurocup
- 21:05 Novasports 4HD Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague
- 22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μαρσέιγ UEFA Champions League
- 22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Τσέλσι – Άγιαξ UEFA Champions League
- 22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Νάπρεντακ – Ολυμπιακός CEV Champions League βόλεϊ
- 22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μονακό – Τότεναμ UEFA Champions League
- 22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπάγερν Μονάχου – Κλαμπ Μπριζ UEFA Champions League
- 22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Αταλάντα – Σλάβια Πράγας UEFA Champions League
- 22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Λίβερπουλ UEFA Champions League
- 22:00 MEGA, COSMOTE SPORT 2 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Γιουβέντους UEFA Champions League