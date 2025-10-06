Το απόλυτο τηλεπαιχνίδι γνώσεων της ελληνικής τηλεόρασης επιστρέφει απόψε, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, στις 20:00 πιο λαμπερό από ποτέ με νέα special επεισόδια και special παίκτες.

Έξι ξεχωριστοί καλεσμένοι έρχονται σε έξι special επεισόδια του «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος;» και κάθονται στην πιο ανατρεπτική «διπλή καρέκλα» της ελληνικής τηλεόρασης, απέναντι από τον μοναδικό Γρηγόρη Αρναούτογλου, σε έναν ρόλο που δεν τους έχουμε ξαναδεί.

Απόψε στη διπλή καρέκλα του «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος;» κάθεται ο Πέτρος Κωστόπουλος.

Ο Πέτρος Κωστόπουλος, είναι ο πρώτος special παίκτης του «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος;» Special Edition. Είναι ένας πολύτιμος βοηθός για τη νεαρή συμπαίκτριά του, καθώς τη βοηθά πολύ με τις γνώσεις του, ενώ ακόμα και αν δεν ξέρει την απάντηση, τη συμβουλεύει για την κατάλληλη βοήθεια που πρέπει να επιλέξει για να προχωρήσει…

Οι δύο παίκτες παίζουν μαζί, συνεργάζονται, μοιράζονται τις γνώσεις και τις αποφάσεις τους και η στρατηγική, η χημεία και η συνεννόηση γίνονται καθοριστικά στοιχεία σε μία εμπειρία που φέρνει νέες εκπλήξεις και ανατροπές.

Δείτε το sneak preview:

Δείτε το trailer:

Πέτρος Κωστόπουλος, Ελένη Τσολάκη, Παναγιώτης Στάθης, Πέτρος Κουσουλός, Έλλη Κοκκίνου και Κατερίνα Καραβάτου είναι οι αγαπημένοι celebrities που, από απόψε, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 11 Οκτωβρίου, θα παίξουν ως συμπαίκτες με έναν άγνωστο σε αυτούς παίκτη και θα γίνουν η πολύτιμη «5 η βοήθειά» του για να φτάσει όσο πιο κοντά στον στόχο του… και τις 100.000€.

Αστεία, ένταση, πανηγυρισμοί, νέοι παίκτες, νέες ιστορίες και καινούργια όνειρα παίρνουν θέση στην πιο special «διπλή καρέκλα» της ελληνικής τηλεόρασης, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου κάνει την πιο δημοφιλή ερώτηση: «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» και το παιχνίδι ξεκινά…