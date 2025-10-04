Πλούσια σήμερα η αγωνιστική κίνηση στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ενώ στο εγχώριο πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων ξεχωρίζει -εκτός από τα τρία ματς της Super League– και το πρώτο τζάμπολ στην Βasket League (Stoiximan GBL) με τα ματς Α.Σ. Καρδίτσας-Άρης και Κολοσσός Ρόδου-AEK (16:00), Ηρακλής-Προμηθέας Πατρών (19:00), Πανιώνιος-Περιστέρι (19:30).

Αναλυτικά το πρόγραμμα