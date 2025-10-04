Πλούσια σήμερα η αγωνιστική κίνηση στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ενώ στο εγχώριο πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων ξεχωρίζει -εκτός από τα τρία ματς της Super League– και το πρώτο τζάμπολ στην Βasket League (Stoiximan GBL) με τα ματς Α.Σ. Καρδίτσας-Άρης και Κολοσσός Ρόδου-AEK (16:00), Ηρακλής-Προμηθέας Πατρών (19:00), Πανιώνιος-Περιστέρι (19:30).
Αναλυτικά το πρόγραμμα
- 09:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Ινδονησίας (Tissot Sprint)
- 10:00 Novasports 6HD WTA 1000 2025 Πεκίνο, Ημιτελικοί
- 10:20 COSMOTE SPORT 7 HD ERC 2025 Κροατία, SS1 Krasic – Sosice 1
- 11:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σαγκάη (Κυρίως Ταμπλό)
- 11:25 COSMOTE SPORT 7 HD ERC 2025 Κροατία, SS2 Hartje – Stojdraga 1
- 11:45 ΕΡΤ2 Αθηναϊκός – Παναθηναϊκός Α1 Basketball League Γυναικών
- 12:20 COSMOTE SPORT 7 HD ERC 2025 Κροατία, SS3 Breganica – Smerovisce 1
- 13:00 Novasports 6HD WTA 1000 2025 Πεκίνο, Ημιτελικοί
- 13:30 Novasports Premier League Premier League Kick-off 7η αγωνιστική13:30 COSMOTE SPORT 6
- HD Νούνο Μπόρζες – Στέφανος Τσιτσιπάς ATP Masters 1000 2025
- 14:00 Action 24 Νίκη Βόλου – ΠΑΣ Γιάννινα Greek Super League 2 2025-2026
- 14:00 ΕΡΤ2 Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός Ποδόσφαιρο
- 14:30 Novasports Premier League Λιντς – Τότεναμ Premier League 2025/26
- 14:30 COSMOTE SPORT 9 HD DTM 2025 Γερμανία, Χόκενχαϊμ – 1ος Αγώνας
- 14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Χαλ – Σέφιλντ Γιουνάιτεντ Sky Bet EFL Championship 2025-26
- 15:00 Novasports 1HD Οβιέδο – Λεβάντε La Liga EA Sports 2025/26
- 15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σαγκάη (Κυρίως Ταμπλό)
- 15:00 Sport24.gr Bet W Εκπομπή
- 16:00 Novasports Prime Matchday Live Minute by Minute
- 16:00 COSMOTE SPORT 5 HD Extreme E 2025 Desert X Prix (1ος Αγώνας)
- 16:00 COSMOTE SPORT 7 HD Πάρμα – Λέτσε Serie A 2025-26
- 16:00 ΕΡΤ2 Κολοσσός – ΑΕΚ Basket League 2025-26
- 16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Λάτσιο – Τορίνο Serie A 2025-26
- 16:00 ΕΡΤ Sports 1 Καρδίτσα – Άρης Betsson Stoiximan GBL
- 16:30 Novasports Extra 1 Βέρντερ Βρέμης – Ζανκτ Πάουλι Bunesliga 2025/26
- 16:30 Novasports Prime Matchday Live Minute by Minute
- 16:30 Novasports 6HD Άουγκσμπουργκ – Βόλφσμπουργκ Bundesliga 2025/26
- 16:30 Novasports 5HD Ντόρτμουντ – Λειψία Bundesliga 2025/26
- 16:30 Novasports 3HD Λεβερκούζεν – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga 2025/26
- 17:00 Novasports Premier League Άρσεναλ – Γουέστ Χαμ Premier League 2025/26
- 17:00 Novasports 4HD Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σάντερλαντ Premier League 2025/26
- 17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Γουότφορντ – Όξφορντ Sky Bet EFL Championship 2025-26
- 17:15 Novasports 1HD Τζιρόνα – Βαλένθια La Liga EA Sports 2025/26
- 17:30 Novasports Start Σπάρτα Ρότερνταμ – Άγιαξ Eredivisie 2025/26
- 18:00 Novasports 2HD Πανσερραϊκός – Αστέρας Aktor Stoiximan Super League 2025-26
- 18:00 COSMOTE SPORT 4 HD Φιλαδέλφεια 76ερς – Νιου Γιορκ Νικς NBA Global Games 2025
- 18:00 COSMOTE SPORT 2 HD PreGame Show ΟΦΗ – Άρης
- 18:00 COSMOTE SPORT 2 HD ΟΦΗ – Άρης Stoiximan Super League 2025-26
- 18:15 ΕΡΤ2 Πανιώνιος ΓΣΣ – Άλιμος Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Γυναικών 2025-26
- 19:00 Novasports Prime Matchday Live Minute by Minute
- 19:00 COSMOTE SPORT 7 HD Λειψία – Φλένσμπουργκ DAIKIN Bundesliga 2025-26
- 19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ίντερ – Κρεμονέζε Serie A 2025-26
- 19:00 ΕΡΤ Sports 1 Ηρακλής – Προμηθέας Stoiximan GBL
- 19:00 ΕΡΤ2 Ηρακλής – Προμηθέας Basket League 2025-26
- 19:30 Novasports Premier League Τσέλσι – Λίβερπουλ Premier League 2025/26
- 19:30 Novasports Prime Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga 2025/26
- 19:30 Novasports 1HD Μπιλμπάο – Μαγιόρκα La Liga EA Sports 2025/26
- 19:30 ΕΡΤ2 Πανιώνιος – Περιστέρι Basket League 2025-26
- 19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Χαρτς – Χιμπέρνιαν William Hill Scottish Premiership 2025-26
- 20:00 COSMOTE SPORT 1 HD PreGame Show ΑΕΛ Novibet – Βόλος ΝΠΣ
- 20:30 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΛ Novibet – Βόλος ΝΠΣ Stoiximan Super League 2025-26
- 21:00 Novasports 2HD Τσβόλε – PSV Αϊντχόφεν Eredivisie 2025/26
- 21:30 Novasports Start Ντινάμο Δρέσδης – Καρλσρούη Bundesliga 2 2025/26
- 21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Αταλάντα – Κόμο Serie A 2025-26
- 22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ La Liga EA Sports 2025/26
- 22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Oktagon 2025 77 (Σλοβακία, Μπρατισλάβα)
- 22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Βιτόρια Γκιμαράες – Σάντα Κλάρα Liga Portugal Betclic 2025-26