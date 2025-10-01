Το πρώτο τρέιλερ της «Μεγάλης χίμαιρας» είναι γεγονός και προϊδεάζει για το συγκλονιστικό ψυχολογικό ταξίδι της Μαρίνας, μια διαδρομή γεμάτη αγωνία και αναζητήσεις που δεν βρίσκουν ποτέ λύτρωση.

Το αριστουργηματικό μυθιστόρημα του Μ. Καραγάτση, που σημάδεψε γενιές αναγνωστών, παίρνει σάρκα και οστά μέσα από μια μίνι σειρά έξι επεισοδίων στην ΕΡΤ1 και στο ERTFLIX.

Με την ιδιαίτερη σκηνοθετική ματιά του Βαρδή Μαρινάκη και το σενάριο του Παναγιώτη Ιωσηφέλη, η τηλεοπτική μεταφορά υπόσχεται να παρασύρει το κοινό σε μια βαθιά κατάδυση στην ανθρώπινη ψυχή.