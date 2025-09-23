Αντιδράσεις έχουν προκαλέσει όσα είπε ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ, Άρης Πορτοσάλτε, σχολιάζοντας την απεργία πείνας που κάνει ο τραγικός πατέρας, Πάνος Ρούτσι, μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, με αίτημα την εκταφή της σορού του γιου του που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα στα Τέμπη.

Οι δηλώσεις του δημοσιογράφου σχολιάστηκαν και από τους συντελεστές της εκπομπής «Buongiorno» στο Mega με τον Ανδρέα Μικρούτσικο να ξεσπάει και να αποχωρεί σε έξαλλη κατάσταση από το πλατό.

Μετά το βίντεο με τα σχόλια του Άρη Πορτοσάλτε, η Φαίη Σκορδά απευθυνόμενη στον Ανδρέα Μικρούτσικο, είπε: «Καταλαβαίνω Ανδρέα μου δεν θέλεις να σχολιάσεις και το σέβομαι…».

«Ξεπερνάει όλα τα εσκαμμένα αυτός ο άνθρωπος. Βαθιά μέσα μου τον έχω ότι είναι ένας θρασύτατα αντιδραστικός. Έτσι που συνεχίζει, νομίζω ότι το βράδυ σκέφτεται “τι θα πω για να με βρίζουν;”. Για να με βρίζει όμως, ποιος; Ο απλός λαός, ο αδικημένος άνθρωπος του μόχθου, της δουλειάς και να του λένε υπέρ κουβέντες τρεις, τέσσερις υπουργοί, γιατί παραπάνω δεν θα έχει. Γιατί έχουν επίγνωση και έχουν στοιχειώδη ενσυναίσθηση.

Τι είναι η πλατεία Συντάγματος και τι είναι το περιστύλιο και τι είναι το έξω από τη Βουλή, είναι ο χώρος που θα μαζευτεί και μαζεύεται όλος ο ελληνικός λαός, όπως στην επέτειο των Τεμπών, για να τον φτύσουμε τον κερατά. Θέλει φτύσιμο, ιδεολογικό. Φτύσιμο! Είναι αλήτης! Συγγνώμη, θα πω χοντρά πράγματα και δεν μου φταίει το κανάλι. Είναι αλήτης», ξέσπασε ο Ανδρέας Μικρούτσικος και αποχώρησε έξαλλος φωνάζοντας: «Ο αλήτης!».

Οι δηλώσεις Πορτοσάλτε που προκάλεσαν αντιδράσεις

«Ο ιερός χώρος αυτός, το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη δεν είναι κανενός πολίτη. Είναι όλων των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Είναι ένας ιερός τόπος που αποφασίσαμε όλοι μαζί ως Πολιτεία ότι κάπου θα τιμούμε τους προγόνους. […] Δεν ανήκει σε κανέναν αλληλέγγυο, σε καμία οργάνωση, σε κανέναν πικραμένο ή πονεμένο», είπε αρχικά ο Άρης Πορτοσάλτε στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι εάν θεωρήσει η Πολιτεία ότι χρειάζεται ένας άλλος χώρος για να τιμηθούν οι επιβάτες της τραγωδίας των Τεμπών, μπορεί να το κάνει.

«Αυτόν τον χώρο δεν πρέπει να τον αφήσουμε να γίνει ”τσαντιροκατάσταση”» σημείωσε για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Σχετικά με το θέμα της απεργίας πείνας του κ. Ρούτσι και του αιτήματος εκταφής επισήμανε ότι δεν είναι θέμα κυβέρνησης το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά είναι θέμα της Δικαιοσύνης. «Όταν έγινε η τραγωδία και κλήθηκαν οι συγγενείς πρώτου βαθμού να ταυτοποιήσουν δυστυχώς τα παιδιά τους, η εκταφή είχε γίνει με όλη τη νόμιμη διαδικασία. Είναι λεπτή η θέση στο τι νιώθει ένας πατέρας. Στα τρία χρόνια οι ιεροί κανόνες της Εκκλησίας λένε ότι μπορεί να γίνει η εκταφή», είπε.