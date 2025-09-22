Η δραματική σειρά του Mega, «Η γη της ελιάς», επέστρεψε χθες με ανατροπές αλλά και νέα μέτωπα που πυροδοτούν εξελίξεις. Οι ήρωες βρίσκονται αντιμέτωποι με σκοτεινά μυστικά, εγκλήματα που σοκάρουν, σχέσεις που δοκιμάζονται και απειλές που ελλοχεύουν σε κάθε τους βήμα.

Η συνέχεια προμηνύεται ακόμη πιο συνταρακτική:

Η Αλεξάνδρα παίρνει την απόφαση να καταγγείλει τον Σήφη για κακοποίηση. Ο Σήφης εντοπίζεται άγρια δολοφονημένος. Η ταυτότητα του δράστη δεν αργεί να αποκαλυφθεί. Η Ισμήνη γίνεται μάρτυρας ενός περιστατικού trafficking. Η Αθηνά συλλαμβάνεται για παραμέληση εποπτείας της Φιλιώς.

Αναλυτικά οι περιλήψεις των επεισοδίων που θα μεταδοθούν από τη Δευτέρα 22 έως και την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, στις 21:00:

Επεισόδια 2 + 3 (Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου)

Η Αλεξάνδρα καταγγέλλει τον Σήφη για κακοποίηση, με τη βοήθεια του γιου της, και η αστυνομία ξεκινά έρευνα για να τον εντοπίσει και να περάσει αυτόφωρο για τις σωματικές βλάβες που της προκάλεσε. Στο μεταξύ, η Αθηνά δυσκολεύεται πολύ να πιστέψει τις δικαιολογίες του Τζον και του ξεκαθαρίζει ότι σκοπεύει να αγοράσει σπίτι και να φύγει από εκεί, το συντομότερο δυνατό, μαζί με τη Φιλιώ και την Αναστασία. Ο Κουράκος ανακρίνει την Άννα για να μάθει τις λεπτομέρειες της επίθεσης που δέχτηκε ο Αποστόλης αλλά και για την τραγική κατάληξή της στα χέρια των ανδρών που τη βίασαν. Ο Στέφανος πηγαίνει στο σπίτι του το κοριτσάκι που εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά του και προσπαθεί να καταλάβει ποια είναι η μητέρα του και τι ακριβώς συμβαίνει. Για καλή του τύχη, η Μαργαρίτα μαθαίνει τι έγινε και προσφέρει την πολύτιμη βοήθειά της. Μετά την προσβολή της Ιουλίας, ο Μιχάλης παραιτείται οριστικά από τη θέση του διευθυντή και η επιχείρηση μένει επί ξύλου κρεμάμενη. Το γεγονός αυτό φέρνει την Αθηνά σε τεράστια ρήξη με την Ιουλία. Ο Σήφης Ρουσσάκης βρίσκει τραγικό θάνατο στο λατομείο, στο Ρέθυμνο: ένας εργάτης τον βρίσκει με πολλαπλές μαχαιριές.

Η δολοφονία του Σήφη σοκάρει την οικογένεια Ρουσσάκη, ενώ η αστυνόμος Μαρουσώ (Λουκία Βασιλείου) αναλαμβάνει να διερευνήσει την υπόθεση. Ο Στάθης, ο Τζον κι ο Κωνσταντίνος ενημερώνονται για το συμβάν κι ετοιμάζονται να πάνε στην Κρήτη για την κηδεία, ενώ ο Λυκούργος και η Χάιδω, που είναι ήδη εκεί, συμπαραστέκονται στην οικογένεια. Ο Δημοσθένης προβληματίζεται από τον χαμό του συνεργάτη του και καταφθάνει στο νησί μαζί με την Ασπασία. Ο Στέφανος προσπαθεί να συλλέξει πληροφορίες από τη μικρή Μαλένα, αλλά το παιδί παραμένει φοβισμένο κι απόμακρο. Η Άννα απολογείται κι αφήνεται ελεύθερη. Η Βασιλική αναλαμβάνει να την φιλοξενήσει στο σπίτι της και της προτείνει να δει έναν ψυχίατρο. Η Αθηνά μετακομίζει σε νέο σπίτι, παρά τις αντιρρήσεις της Μαργαρίτας για τον χωρισμό της από τον Τζον. Η Αριάδνη ζητάει από τον Κουράκο να κάνουν εξετάσεις για να βεβαιωθούν ότι μπορούν να αποκτήσουν μωρό. Ο Στέφανος κρύβει την αλήθεια σχετικά με τη Μαλένα και λέει στη Βασιλική πως είναι το παιδί ενός φίλου του. Η Δάφνη ανησυχεί για το μωρό, αλλά μετά τον φόνο του Σήφη δεν τολμάει να πιέσει καταστάσεις. Ο Μανούσος (Κωνσταντίνος Χειλάς), το δεξί χέρι του Αντώνη, έχει ενεργό ρόλο στο trafficking, αλλά για κακή του τύχη τον βλέπει η Ισμήνη σε μια παραλαβή γυναικών σε παραλία της Κρήτης.

Επεισόδια 4 + 5 (Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου)

Η Ισμήνη συγκρούεται με τον Κωνσταντίνο, καθώς εκείνη επιμένει να καταγγείλει την παράνομη δραστηριότητα του Μανούσου, αλλά εκείνος φοβάται ότι κάτι τέτοιο θα τινάξει τη συνεργασία με τους Ρουσσάκηδες στον αέρα. Η Ισμήνη αψηφά τις αντιρρήσεις του και μιλάει στη Μαρουσώ για όσα είδε, αγνοώντας πως η αστυνόμος είναι σε μυστική συμμαχία με τον Αντώνη. Η κηδεία του Σήφη γίνεται σε βαρύ κλίμα, με την Ερωφίλη και τον Μανώλη να συμπαραστέκονται στην Αλεξάνδρα. Η Αριάδνη κι ο Κουράκος κάνουν μια σειρά εξετάσεων, καθώς εντείνουν την προσπάθειά τους να αποκτήσουν παιδί. Η Αμαλία κι ο Στέφανος συμβουλεύουν την Άννα να απευθυνθεί σε ψυχίατρο, αλλά εκείνη είναι αρνητική. Την ίδια ώρα, ο Στέφανος πηγαίνει τη μικρή Μαλένα σε παιδοψυχολόγο, ενώ ζητά τη βοήθεια του Κουράκου προκειμένου να συλλέξουν πληροφορίες για το παρελθόν της μητέρας του παιδιού. Η Αλεξάνδρα σκέφτεται διαρκώς το μωρό κι επιμένει πως σχετίζεται με τη χαμένη της κόρη, τη Χριστιάνα. Ο Στάθης ενημερώνει την Ιουλία ότι βγήκε το διαζύγιό τους, ενώ η Ερωφίλη τού εκμυστηρεύεται πως έχει αρχίσει να τον ερωτεύεται. Ο Τζον προτείνει στον Μιχάλη να αναλάβει την επίβλεψη και τη διεύθυνση του ελαιοτριβείου της Κρήτης. Ο Πότης συναντά την Άννα στο νεκροταφείο και σιωπηλά συγχωρεί ο ένας τον άλλον για όσα μεσολάβησαν. Η Μαργαρίτα ανακαλύπτει πως η Αθηνά ενδίδει στο φλερτ του Ανδρέα Βαρώτσου.

Η Ισμήνη πηγαίνει πάλι στο Τμήμα και ζητά να μάθει τι έγινε με το περιστατικό που κατήγγειλε. Η Μαρουσώ της λέει ένα ψέμα για να την ξεφορτωθεί. Η Αλεξάνδρα μιλά στη Μαργαρίτα για το πώς εξαφανίστηκε η μικρή της κόρη, η Χριστιάνα, πριν από δέκα χρόνια και της εξηγεί γιατί πιστεύει ότι ζει. Ο Στέφανος προσπαθεί με διάφορες ερωτήσεις να μάθει κάποια πράγματα για τη ζωή της Μαλένας, μήπως και καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα για το ποια είναι η μητέρα της. Η Δάφνη, στο ρεπό της, συναντιέται με τον Μιχάλη. Οι δυο τους περνούν αρκετό χρόνο μαζί, μαθαίνουν πράγματα ο ένας για τον άλλον και μια συμπάθεια αρχίζει να δημιουργείται μεταξύ τους. Ο Στέφανος επισκέπτεται τη Βασιλική στο σπίτι της με τη δικαιολογία της Άννας. Προσπαθεί να της φερθεί ψυχρά και τυπικά, αλλά ο έρωτας τον κάνει να τα αφήσει όλα στην άκρη και τη φιλά με πάθος. Ο Λυκούργος, σε μια τυχαία συζήτηση με τον Μανούσο, μαθαίνει ότι είναι συγγενής από το σόι της μητέρας του κι ότι η παλιά βεντέτα δεν έχει ξεχαστεί. Ο δολοφόνος του Σήφη, και όχι μόνο, αφού όλοι πια είναι σίγουροι ότι πρόκειται για serial killer, αποκαλύπτεται.

Επεισόδιο 6 (Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου)

Ο Στέφανος, μετά το φιλί που έδωσε στη Βασιλική, της κάνει μία εξήγηση. Η Άννα φεύγει από το σπίτι της Βασιλικής και επιστρέφει στο δικό της. Εκεί, θα της επιτεθεί ο «Καπετάνιος» (Δημήτρης Αγοράς), ένας από τους άντρες που τη βασάνισαν, ο οποίος την περιμένει μέσα στο σπίτι. Θα την απειλήσει και, όταν μπροστά του θα εμφανιστεί αιφνιδιαστικά ο Στράτος, η κατάσταση θα ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Η επέμβαση του Κουράκου θα είναι ακαριαία, αλλά ένας ακόμα άνθρωπος θα πληρώσει με τη ζωή του αυτή την ιστορία. Ο Δημοσθένης με τον Αντώνη, έχουν μια σκληρή διαφωνία πάνω στις «δουλειές» τους. Η Αθηνά πηγαίνει να βρει την Ιουλία και της ξεκαθαρίζει ποια θα είναι η επαγγελματική τους σχέση από δω και πέρα, αλλά η Ιουλία δεν δείχνει να πτοείται. Η Αριάδνη, μετά τα αποτελέσματα των εξετάσεων, αποφασίζει να προχωρήσει σε εξωσωματική. Η Αθηνά με τον Ανδρέα βγαίνουν για φαγητό στο Μικρολίμανο και η ατμόσφαιρα μεταξύ τους είναι πολύ ερωτική, χωρίς να ξέρουν πως η Μαριάννα τους παρακολουθεί. Ο Μανώλης βρίσκει στην παλιά αποθήκη ίχνη από τη γέννα που έκανε κρυφά η Δάφνη. Η Αγγέλα (Κωνσταντίνα Αχιλλέως) με τη μικρή Μαλένα, δέχονται μια επίθεση μέσα στο σπίτι, γεγονός που αποδεικνύει ότι το παιδί κινδυνεύει από κάποιους. Η Μαριάννα θα αποκαλυφθεί μπροστά στον Ανδρέα και την Αθηνά και έξαλλη θα χαστουκίσει την Αθηνά.

Επεισόδιο 7 (Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου)

Σοκαρισμένη από την επίθεση που δέχτηκε, η Αθηνά φεύγει άρον άρον από το σπίτι του Ανδρέα. Ο Στέφανος προσπαθεί να καθησυχάσει τη Μαλένα η οποία δείχνει πολύ αναστατωμένη μ’ αυτό που έγινε, ενώ με τις ζωγραφιές της προσπαθεί να του πει κάτι σημαντικό μιας και το κοριτσάκι δεν μιλάει. Η Ισμήνη είναι τρομοκρατημένη μετά το απειλητικό τηλεφώνημα που δέχθηκε και ζητάει την άμεση βοήθεια του Κουράκου. Μια έκπληξη επιφυλάσσει η Ασπασία στον Δημοσθένη που τον αφήνει εμβρόντητο. Η Φιλιώ οδηγείται στο Τμήμα, αφού μαζί με ένα άλλο κορίτσι, χτύπησαν ένα παιδί στο σχολείο τους. Η Αθηνά δέχεται ακόμα μία επίθεση από τη Μαριάννα, αυτή τη φορά στο σπίτι της Μαρίας στο Σούνιο. Μία ειλικρινή κουβέντα κάνει η Χάιδω στη Βασιλική κι οι δύο γυναίκες φαίνεται να τα βρίσκουν και πάλι. Ο Μιχάλης νιώθει άβολα όταν ο Μανώλης τον ρωτάει ευθέως αν του αρέσει η Δάφνη. Ο Στέφανος και η Βασιλική συναντιούνται τυχαία στην ταβέρνα κι αυτός της εξομολογείται κάτι που τη φέρνει σε μεγάλη αμηχανία. Μετά τα τελευταία γεγονότα με τη Φιλιώ, η Αθηνά συλλαμβάνεται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντιγόνη Κουλουκάκου, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Κωνσταντίνος Χειλάς, Στέλλα Κωστοπούλου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Αλεξάνδρα Ντούνη